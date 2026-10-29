Nova era eléctrica: BMW i3 já tem preços e reservas abertas

Após o sucesso do iX3, o BMW i3 está a assumir-se como um dos modelos nucleares mais destacados da insígnia germânica nos anos mais recentes.

A recepção ao novo "eléctrico" está a ser de tal forma positiva que foi avançado uma série especial First Edition para encomenda antes do lançamento oficial no mercado.

Esta terça-feira foi a vez do nosso país conhecer os preços para as duas versões que definem a gama nesta primeira fase de lançamento.

Salto tecnológico

Segundo modelo da geração Neue Klasse, o BMW i3 representa um salto tecnológico para a nova era eléctrica da firma bávara.

As proporções desportivas e as linhas precisas numa estrutura de "dois volumes e meio" dão à berlina um belo efeito estético, enquanto o habitáculo alia espaço, modernidade e foco absoluto no condutor.

O Panoramic iDrive a bordo apresenta um sistema operativo revolucionário que inclui o BMW Panoramic Vision e o visor BMW 3D Head-Up opcional desenvolvido em parceria com a portuguesa Critical TechWorks.

Controlo intuitivo

O volante multifunções com tecnologia Shy Tech garante o controlo intuitivo pelo condutor, enquanto o assistente BMW Intelligent Personal Assistant permite comandos de voz naturais e personalizados.

Esta tecnologia será implementada gradualmente em todos os modelos equipados com o BMW Operating System 9 e X, ainda que não tenha sido avançada uma data para a sua integração no mercado nacional.

E depois é a nova arquitectura do BMW i3 a ganhar relevo com quatro supercomputadores dedicados às principais funções do veículo: condução, regeneração, assistência ao condutor e infoentretenimento.

O Heart of Joy assume particular protagonismo no controlo do sistema motriz, travagem, aceleração e recuperação de energia, podendo até assegurar algumas funções da direcção.

Mais de 900 km eléctricos…

A gama i3 é composta por duas versões com tracção integral nesta primeira fase de lançamento, tendo no topo o BMW i3 50 xDrive equipado com a sexta geração da tecnologia eDrive.

Dois motores eléctricos de alta eficiência (EESM e ASM) nos eixos dianteiro e traseiro debitam uns selvagens 345 kW (469 cv) e 645 Nm, alimentados por uma bateria NMC de 108,7 kWh úteis.

Tal capacidade permite-lhe oferecer até 912 quilómetros combinados, para depois ser recarregada de dez a 80% em 21 minutos a 400 kW DC; uma "espera" de dez minutos consegue até 400 quilómetros suplementares.

… com recargas mesmo rápidas

O BMW i3 40 xDrive baixa a potência, binário e autonomia mas sem perder as qualidades do "irmão" mais poderoso: demora 5,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, mais sete décimas do que o primeiro exemplo.

São 275 kW (374 cv) e 520 Nm alimentados por um acumulador NMC de 82,8 kWh úteis para uma distância combinada até 710 quilómetros.

Os recarregamentos fazem-se a 300 kW DC, graças à arquitectura de 800 volts, demorando o mesmo tempo do i3 50 xDrive, podendo ganhar mais de 330 quilómetros numa dezena de minutos.

Já com as encomendas abertas, o BMW i3 40 xDrive começa nos 59.500 euros, contra os 65.500 euros em que arranca o BMW i3 50 xDrive antes das devidas personalizações.

Texto: P.R.S.

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