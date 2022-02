Nissan Z ''voa'' para a Superbowl

O Super Bowl LVI, entre os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals, foi escolhido pela Nissan para destacar o novo SUV eléctrico Ariya e o radicalíssimo Z Coupé.

E nada melhor do que escolher um elenco de actores conhecidos para protagonizar o anúncio televisivo que irá passar a 13 de Fevereiro na final da liga de futebol americano.

Eugene Levy é o protagonista do pequeno filme Thrill Driver, depois de Brie Larson lhe passar as chaves do desportivo. Pelo meio, o actor cruza-se com Catherine O'Hara, Danai Gurira e Dave Bautista até chegar ao seu destino.

E, para "apimentar" de desejo os fãs do Nissan Z Coupé, a marca japonesa leva a cabo um sorteio em que o grande prémio é exactamente o violento desportivo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?