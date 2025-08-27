Nissan X-Trail ganha novas afinações para ser Nismo

A Nissan está a aportar forte no relançamento da linha Nismo: depois do Ariya para a Europa e do Patrol para fora dela, é agora a vez do X-Trail receber o mesmo tratamento para o mercado japonês.

A insígnia nipónica explica que o SUV recebeu as devidas afinações mecânicas para proporcionar uma experiência de condução refinada com uma agilidade ímpar em curva.

Mais difícil será perceber as "poderosas acelerações" que são anunciadas, já que equipa a mesma solução motriz híbrida e-Power com caixa automática, aliada ao sistema e-4ORCE de tracção integral do modelo convencional.

Aliás, a potência e o binário nem sequer são mencionados no comunicado à imprensa, o que significa que deverá manter os mesmos 213 cv e 525 Nm combinados debitados pelo bloco turbo de 1.5 litros e pelos dois propulsores eléctricos.

Chassis recalibrado

A Nissan, no entanto, especifica que retrabalhou o chassis, com a suspensão a incluir uns inéditos amortecedores Kayaba com sistema de válvula oscilante para minimizar os movimentos laterais da carroçaria.

O sistema de tracção integral e-4ORCE foi ajustado para aumentar a distribuição do binário no eixo traseiro, e actuar sobre as rodas dianteiras para melhorar a condução em curva e optimizar a manutenção da trajetória durante as acelerações.

As características de aceleração e a repartição de binário entre os eixos dianteiro e traseiro estão calibradas em função de cada modo de condução.

O módulo de controlo, especialmente ajustado para este SUV, reafinou o modo Sport para maior capacidade de resposta ao pisar o acelerador enquanto o modo Auto está concebido para acelerações de média a alta velocidade.

Visual próprio da Nismo

Em termos decorativos, o X-Trail ganha as cores e os elementos próprios da linha Nismo, destacados pelas protecções em preto brilhante e pela faixa vermelha em redor da carroçaria.

O pára-choques frontal, decorado com um divisor exclusivo recebe inserções negras cromadas acima da grelha, enquanto atrás o difusor inferior e a luz de nevoeiro inspiram-se na estética própria do automobilismo de competição.

O SUV japonês também apresenta uma cor cinza específica da Nismo, combinada com o tejadilho a negro e as capas dos retrovisores laterais em preto e vermelho.

O conjunto é ainda realçado pelas jantes em alumínio de 20 polegadas com pneus Michelin Pilot Sport EV, caracterizadas pela ampla abertura central para o arrefecimento dos travões, e pelos aros mais largos para optimizar o fluxo de ar.

O habitáculo assume uma postura muito desportiva, à conta dos bancos opcionais Recaro, num ambiente que mistura o vermelho e o preto nos estofos e nos revestimentos das portas, sem esquecer o tabliê e o botão de ignição.

Com as encomendas a abrirem a 24 de Setembro no Japão, espera-se que o Nissan X-Trail Nismo também seja uma realidade na Europa… e há quem já fale no novo Nissan Micra Nismo inspirado mecanicamente no Alpine A290!

