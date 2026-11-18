Vinte anos de sucesso separam o primeiro Nissan Qashqai da terceira geração que circulam nas estradas europeias, já equipada com a tecnologia híbrida e-Power.

Estreado ao público no salão automóvel de Paris de 2006, este pioneiro dos SUV compactos já conquistou, desde então, mais de 4,1 milhões de clientes na Europa.

Razão mais do que suficiente para celebrar esse aniversário com uma revisitação à primeira década do milénio com uma criação excêntrica quanto baste.

Criado em parceria com o artista Dale Lendl, mais conhecido por Heymoonly, o Qashqai exibe uma decoração Y2K multicolorida com inúmeras referências à cultura digital daquela época.

A nostalgia a bordo é ainda mais extrema, como provam os forros dos bancos em veludo ou a "capa" felpuda que cobre o volante, onde nem faltam espaços próprios para tocar CDs ou ligar um iPod.

Texto: P.R.S.

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