Nissan Navara em contra mão provoca acidente arrepiante

Depararmo-nos com um carro em contra mão numa auto-estrada é dos maiores sustos que podemos apanhar.

São muitas as situações relatadas quer no nosso país, quer no estrangeiro, como desta vez sucedeu na Hungria na última sexta-feira

Uma das câmaras de vigilância que acompanham o tráfego na junção das auto-estradas M25 e M3 filmou uma Nissan Navara com um reboque, a virar repentinamente à esquerda.

O obstáculo repentino deu de imediato direito a um choque frontal, com o condutor do SUV a apontar ao espaço entre a parte traseira da pickup e do reboque.

Não há notícia se houve vítimas graves do acidente mas o que fica para a memória é o que terá passado pela mente do condutor da Nissan Navara para inverter a marcha na auto-estrada.

