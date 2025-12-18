Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas

A estreia ao público europeu aconteceu em Maio mas só mesmo no final deste ano é que as pré-reservas abriram, acompanhadas dos respectivos preços para toda a gama.

Já na sexta geração, o Nissan Micra assume-se agora como um 100% eléctrico com dois níveis de potência e duas baterias com autonomias diferenciadas à escolha.

Se vê neste compacto urbano semelhanças notórias com o Renault 5 E-Tech Electric e o Alpine A290, não se espante: os três partilham a mesma plataforma e vários elementos que vão muito para lá da mecânica.

Até 419 km eléctricos

Sempre equipado de série com bomba de calor, o Nissan Micra EV segue os mesmos passos motrizes dos "irmãos" franceses, com a entrada na gama a fazer-se com a versão de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

O acumulador de 40 kWh promete uma autonomia até 308 quilómetros, enquanto a de 52 kWh que equipa a variante de 110 kW (150 cv) e 245 Nm chega aos 419 quilómetros.

O recarregamento da bateria mais pequena faz-se até 80 kW em corrente contínua, subindo até 100 kW com a de 52 kWh, bastando para ambas uma "espera" de 30 minutos para carregá-las de 15 a 80% das suas capacidades.

Já o carregador de bordo admite até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos.

O Nissan Micra EV é proposto em três níveis de acabamento – Engage, Advance e Evolve – por um preço de partida de 27.750 euros para o cliente particular, e de 22.490 euros (+ IVA) para o ramo profissional.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Engage 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 27.2750 euros Advance 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 29.750 euros Advance 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 33.250 euros Evolve 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 35.250 euros

