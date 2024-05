Nissan Juke mais desafiante na estrada e na cidade

A Nissan já tem na estrada a mais recente reestilização do Juke que, embora mínima, inclui numerosas modificações por dentro e por fora.

O que não mudou foram as motorizações do crossover: mantêm-se a solução térmica constituída pelo bloco DiG-T de 1.0 litro com 114 cv e 200 Nm com caixa manual de seis relações.

Está igualmente disponível com transmissão automática de sete velocidades, que também equipa o 100% híbrido com 143 cv e 205 Nm.

Já disponível para encomenda no nosso país, a linha foi reestruturada com as novas variantes N-Design e N-Sport, com a entrada na gama a fazer-se com o acabamento Acenta.

Evolução qualitativa

Já na segunda geração, o Nissan Juke reforçou o seu estilo mais excêntrico ao reformular discretamente a grelha frontal, com o conjunto a ser reforçado com novas jantes que vão até às 19 polegadas.

O leque cromático também foi alargado com os novos tons branco e negro, mas será o amarelo a ganhar maior relevo, nem que seja por regressar à linha de produção de onde estava ausente há seis anos.

É a bordo que se percebe a evolução qualitativa do crossover, a começar pelo redesenho do tabliê onde assentam o novo painel de instrumentos configurável e o ecrã multimédia, ambos de 12,3 polegadas.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, o sistema de infoentretenimento está agora mais simples e rápido, passando a incluir o reconhecimento de comandos vocais com linguagem natural.

A consola central também foi renovada, assim como as saídas de ar, a que se somam novos bancos à frente com revestimentos e estofos actualizados para maior conforto.

Quanto aos apoios à condução, o Juke passa a incorporar de série os dispositivos obrigatórios segundo a norma europeia GRS II que entra em vigor já em Julho.

Além do alerta de saída de faixa e respectivo "corrector" para o manter na via, dispõe ainda de câmara de marcha atrás e travagem automática com "piscas" de emergência perante uma colisão iminente.

E, como já acontecia no antecessor, pode dispor de outros elementos como um sistema de câmaras a 360º, detector de veículo no ângulo morto e programador activo de velocidade de cruzeiro.

Todas as versões estão agora equipadas com um travão de mão eléctrico, com os botões e-Pedal e modo EV no híbrido a terem sido deslocados dos lugares originais para maior comodidade.

Apontamentos exclusivos

Se a variante Acenta já está bem equipada, o novo Juke ganha com o nível N-Design um visual ainda mais dinâmico, a começar pela pintura bicromática.

O exterior é ainda distinguido pelos retrovisores laterais e puxadores das portas em preto, sem esquecer as jantes especiais Sakura em liga leve com 17 polegadas.

Já a versão N-Sport dá ao crossover uma personalidade mais arrojada com os acabamentos exteriores em Gloss Black, a contrastar com a pintura em dois tons amarelo/preto e as jantes Akari de 19 polegadas.

A bordo são vários os apontamentos em amarelo, em contraponto com os revestimentos dos bancos em pele sintética preta.

Já disponível para reserva, a entrada na gama Juke faz-se a partir dos 25.500 euros para o acabamento Acenta, subindo aos 26.200 euros no N-Design, e aos 31 mil euros no N-Sport.

