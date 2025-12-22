Nissan GT-R inédito: quando o Godzilla é ''atirado'' à lama…

Há quem veja um crime de lesa-majestade a transfiguração deste Nissan GT-R R35 de 2010 num inédito off-roader que quase parece seguir os passos do Porsche 911 Dakar.

E, no entanto, este Godzilla de tracção integral parece a base perfeita para tal transformação, logo patente na nova suspensão para elevar em 12 cm a altura ao solo.

Somam-se as extensões de carroçaria em plástico preto para proteger os para-lamas enquanto as jantes de 20 polegadas pintadas em negro brilhante acolhem pneus Toyo Proxes ST próprios para o "todo o terreno".

A afastar a escuridão da noite está uma barra luminosa LED montada sobre o tejadilho, sem esquecer os faróis auxiliares adicionados ao pára-choque dianteiro.

Concebido para ultrapassar os terrenos mais difíceis, o bólide ganhou também barras no tecto mas estranhamente sem comportar uma grelha para suportar a roda sobresselente montada na "chapa".

Um rápido olhar ao habitáculo dá a perceber que nada foi mexido no essencial, mantendo-se os revestimentos e os estofos em couro preto com apontamentos a vermelho, sem esquecer o sonoro sistema áudio da Bose.

Quanto ao poder na estrada (e fora dela!), poder-se-á contar com o mesmo V6 biturbo de 3.8 litros do GT-R Nismo (R35), com os 600 cv e 652 Nm a serem passados às quatro rodas através duma caixa automática de seis relações.

Aos interessados em terem uma prenda de Natal diferente, este Nissan GT-R R35 com 54.237 quilómetros no hodómetro é proposto na holandesa Wim Prins por uns "simbólicos" 92.500 euros!

