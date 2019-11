Talvez não se tenha apercebido mas o Nissan GT-R celebra este ano o seu 50º aniversário.

E nada melhor para celebrar a data do que ser uma das figuras centrais do 22º NISMO Festival, que acontece a 8 de Dezembro no circuito japonês Fuji Speedway.

Será uma oportunidade para os fãs deste desportivo apreciarem a evolução do Nissan GT-R nas últimas cinco décadas, sem esquecer os outros modelos que ajudaram a construir a história da NISMO.

