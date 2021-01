Ninguém dorme na cama mais rápida do mundo: acelera até aos 135 km/h!

A criatividade não tem limites e o mais recente exemplo disso tem como protagonista… uma cama!

Mas não pense que se trata de uma cama qualquer: esta é a mais rápida do mundo!

Sim, isso mesmo! É capaz de circular a uma velocidade bem acima da permitida nas auto-estradas portuguesas!

Montada sob o chassis de um Ford Mustang GT, equipado com um motor V8 de 5.0 litros de 450 cv, esta cama é digna de figurar entre as listas de veículos mais estranhos do nosso planeta.

Com o piloto britânico Tom Onslow-Cole ao volante, e com o patrocínio de um conhecido portal de reservas online de alojamentos, esta peça de mobiliário atingiu os 135 km/hora.

O feito foi conseguido no Emirates Motorplex, uma pista de dragsters nos Emirados Árabes Unidos, tornando-se assim na cama mais radical do mundo.

É um registo impressionante, e que tem tudo para ser melhorado no futuro, já que o Mustang GT que serve de base ao projecto é capaz de acelerar até aos 250 km/hora.

Ainda assim, Tom Onslow-Cole não deixou impressionar-se pelo conforto aparente do veículo e trocou o habitual pijama por um fato de competição à prova de fogo, não fosse a "brincadeira" dar para o torto.

