Nem falta o HF Integrale: Lancia Gamma estreia-se ao melhor estilo italiano

Quase cinco meses após revelar o Lancia Gamma, a insígnia italiana assinala os seus 120 anos de história com o lançamento do SUV no salão automóvel de Paris.

Idealizado, desenvolvido e fabricado por inteiro na fábrica italiana de Melfi, o novo topo de gama assume as formas dum crossover fastback apontado ao segmento C-SUV.

Construído sobre a plataforma STLA Medium da Stellantis, em que já são construídos o DS Nº7 e o Peugeot 3008, entre outros modelos, assume 4,67 metros de comprimento por 1,66 de altura e 1,90 de largura.

Códigos Lancia mantidos

O Centro Stile, em Turim, concebeu o novo modelo tomando como base os códigos estilísticos distintivos da marca, segundo uma abordagem progressiva que preserva o espírito Lancia sem ceder à nostalgia.

O conjunto assume linhas limpas e elegantes a terminarem numa traseira afilada para a melhor eficiência aerodinâmica mas sem perder a presença distinta que irá impor na estrada

A vida a bordo foca-se num espaço compacto e tecnológico nos 2,79 metros que separam os dois eixos, com o objectivo claro de oferecer um carro prático para o dia a dia com o prestígio próprio duma marca premium.

A destacar o posto de condução estão dois visores para a instrumentação e o infoentretenimento, enquanto acima da consola central é realçado um tavolino em tudo semelhante ao do Ypsilon.

E, como carro de família que se assume, o Gamma propõe até 560 litros de capacidade no porta-bagagens, a que se somam mais 30 litros a bordo para guardar pequenos objectos.

Um híbrido e três eléctricos

A compor a gama está uma versão micro híbrida e três 100% eléctricas, exactamente como acontece no DS Nº7.

O Ibrida assume um bloco turbo a gasolina de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm e um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm associado a uma transmissão automática e-DCS6 para uns combinados 145 cv.

O protagonismo é dado às soluções totalmente a electrões, a começar pela versão Elettrica FWD Standard Range com os seus 230 cv e 343 Nm; a bateria de NMC de 73,7 kWh promete até 543 quilómetros.

Para distâncias bem mais alargadas está a variante Elettrica Long Range: com 245 cv e 343 Nm, equipa um acumulador NMC de 97,2 kWh para distâncias até 741 quilómetros entre recarregamentos.

Regresso do HF Integrale

A HF Integrale assume-se como a variante mais potente, com os seus 350 cv e 509 Nm passados às quatro rodas, e com a bateria NMC de 97,2 kWh a dar até 676 quilómetros eléctricos

Todas estas motorizações beneficiam duma função Boost, que acrescenta pontualmente nas acelerações mais 30 cv ao FWD (260 cv), 35 cv ao FWD Long Range (280 cv) e 25 cv ao AWD Long Range (375 cv).

Segundo a construtora, a 120 km/hora em auto-estrada, e com o ar condicionado ligado, a autonomia atinge, respectivamente, 491 km na versão Long Range, 458 km no HF Integrale, e 375 km Standard Range.

Não há ainda datas para a abertura das encomendas mas, em vários países europeus, poderá acontecer antes do final deste ano, ficando saber os preços e a data de chegada do Lancia Gama ao nosso país.

Texto: P.R.S.

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