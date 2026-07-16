Não tape os ouvidos: Bentley Torcal eléctrico tão ''barulhento'' como um puro V8

Dez dias passados sobre o anúncio do novo Torcal, a Bentley dá a ouvir a Sinfonia Dinâmica que criou para "cortar" o silêncio a bordo daquele que será o seu primeiro SUV 100% eléctrico.

A inspirar a peça musical está o longo historial sonoro dos motores concebidos pela construtora britânica, tendo o "ruído" do V8 à cabeça quando o pedal do acelerador é pisado a fundo para experimentar uma condução imersiva e emocionante.

Pois a banda sonora que acompanha o sistema motriz do Torcal foi executada com instrumentos reais onde pontificam a bateria, guitarra e baixo, para melhor reflectir a personalidade do icónico motor da Bentley.

A experiência auditiva, tão marcante como se espera num SUV com raça desportiva, abre as portas para uma nova era de alto desempenho… basta ouvi-la em estrondo!

Texto: P.R.S.

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