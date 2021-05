Nada o trava: Ford Bronco Sport nas Portas do Inferno do Moab

É uma pena que o Ford Bronco não esteja previsto para o mercado europeu, principalmente pela maneira como se comporta fora da estrada.

Um pequeno vídeo publicado por Vaughn Gittin Jr. no Instagram mostra como a variante Sport do ‘todo o terreno’ ultrapassa uma "parede" de pedra de forma espectacular.

A conduzir o off-road nas Portas do Inferno do Moab, no estado americano do Utah, estava o piloto profissional Loren Healy.

O exemplar em causa é a versão Badlands do Ford Bronco Sport, e o apelido não poderia estar mais de acordo como o desempenho do ‘crossover’.

