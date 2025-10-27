Mundial de Fórmula 1 ao rubro: Lando Norris vence GP México

Lando Norris recuperou este domingo a liderança do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 após vencer o Grande Prémio do México; o colega de equipa Oscar Piastri, que liderava o campeonato até esta prova, ficou-se pela quinta posição.
O piloto da McLarens, que largou da pole position, bateu Charles Leclerc (Ferrari) por 30,324 segundos, com Max Verstappen (Red Bull) a ficar na terceira posição, a 31,049 segundos.
Com estes resultados, Lando Norris saltou para o comando do Mundial de Pilotos, que já tinha ocupado no início do ano, com 357 pontos.
Oscar Piastri desceu para segunda posição, com 356 pontos, enquanto Max Verstappen está na terceira posição, com 321, e a 36 pontos do líder.
A McLaren, já virtual campeã do Mundial de Construtores, reforçou a liderança com 713 pontos, com a Ferrari a subir ao segundo lugar com uns distantes 356 pontos, ao trocar de posição com a Mercedes, que agora tem 355.
O "circo" da Fórmula 1 prossegue no fim de semana de 7 a 9 Novembro com o GP Brasil, que irá correr-se no circuito de Interlagos em São Paulo.
