Mini Cooper Paul Smith Edition: série especial ao melhor estilo britânico

O espírito go-kart do Mini Cooper é reforçada por mais uma série especial que releva todas as qualidades do desportivo.
Baptizada como Paul Smith Edition, a nova linha celebra a individualidade e o optimismo que o estilista britânico dá às suas criações.
Os eléctricos Cooper E e Cooper SE são os primeiros modelos a chegarem à estrada com a nova roupagem, com a postura desportiva a afirmar-se, respectivamente, nos 135 kW (184 cv) e nos 160 kW (218 cv) que debitam.
Tomando como exemplo o Mini Cooper SE, o tom Midnight Black dá-lhe um visual mais clássico, contrastado pelo tejadilho a negro com uma interpretação inédita das características listras do designer em preto fosco e brilhante.
Já o Cooper E apresenta um inédito Inspired White com o tecto em Nottingham Green, realçado por faixas coloridas na borda do lado do condutor.
Se não se ficar satisfeito com aquelas soluções cromáticas, poderá sempre optar-se pela pintura exclusiva Statement Grey em toda a série especial.
A contrastar com as três cores da carroçaria está o verde Nottingham a decorar as capas dos retrovisores laterais, assim como a grelha do radiador e as calotas das rodas, com a inscrição Paul Smith em plano de destaque.
O desportivo ganha uma postura ainda mais afirmativa com as jantes em liga leve Night Flash Spoke Black de 18 polegadas com acabamento em verniz transparente Dark Steel.
Idêntica em todas as versões é a luz de boas vindas no solo com um amigável Hello, acompanhada da mensagem Cada Dia é um Novo Começo inscrita na soleira da porta.
O mesmo acontece com a decoração do habitáculo, com o tecido dos bancos em Nightshade Blue contrastado pelas superfícies em malha preta com padrões listrados.
Outro elemento criativo está no volante, com as listras características destacadas no volante enquanto o bom humor do estilista é reflectido no desenho à mão do seu coelho nos tapetes do carro.
A série especial Paul Smith Edition já tem as reservas abertas no nosso país, com o Cooper E a arrancar nos 39.330 euros e o Cooper SE nos 41.980 euros antes das devidas personalizações.
As variantes de três e cinco portas com motorizações de combustão interna, sem esquecer a versão descapotável apenas deverão chegar a meio da Primavera.
