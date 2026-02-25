Mini 1965 Victory Edition festeja conquista do Rali de Monte Carlo

São quase infinitas as derivações estilísticas por que o Mini do novo milénio tem passado desde que o grupo BMW assumiu a posse da marca britânica.

Agora é a vez de celebrar a histórica vitória dum Mini Cooper S há 60 anos no Rali de Monte Carlo: baptizado como Mini 1965 Victory Edition, o hatchback assume detalhes inéditos nas variantes JCW eléctrica e a combustão.

A pintá-lo por fora está o característico Chili Red, "rasgado" à frente e atrás por uma faixa branca, alinhada com o mesmo tom que pinta o tejadilho, que também pode ser envidraçado, e as capas dos retrovisores exteriores.

As laterais são decoradas com o número "52" com que o Cooper S original venceu a prova monegasca, enquanto o nome da edição especial está destacado na faixa traseira.

A série limitada herda a bordo pormenores ligados à história da Mini nos ralis, logo evidente no logótipo nas soleiras das portas, e nos nomes da equipa e da matrícula do carro vencedor.

O volante também apresenta o emblema "1965", assim como a tampa do apoio de braços entre os bancos dianteiros, num ambiente que replica o conhecido acabamento JCW.

Tomando como base a série John Cooper Works, o Mini 1965 Victory Edition equipa o bloco turbo de 2.0 litros com 231 cv e 380 Nm, capaz de levá-lo em 6,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Para quem já tiver aderido à mobilidade desportiva a electrões, tem a mesma série especial no JCW Electric, com os seus 190 kW (258 cv) e 350 Nm a acelerá-lo até aos 100 km/hora em 5,9 segundos.

São ainda desconhecidos os preços desta série especial, que estará oficialmente disponível para encomenda na Europa a partir de Julho.

