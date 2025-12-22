 Pesquisa
Militares ucranianos transformam BMW num lança 'rockets' mortal

"A necessidade aguça o engenho" já diz o velho ditado popular mas agora num cenário destruidor como tem sido a guerra da Ucrânia há quase três anos.

Nos arredores de Bakhmut, no sudeste do país, a 114.ª Brigada de Defesa Territorial ucraniana mostrou um engenho incrível ao converter um BMW Série 7 (E38) da década de 1990 num improvisado lançador móvel de foguetes de 122 mm.

A berlina foi repintada para o efeito em tons de verde acinzentado, para disfarçar-se no meio da paisagem, mas fabulosa é montagem dos tubos de lançamento no porta-bagagens.

Sem qualquer blindagem, é a mobilidade a ditar a lei: o BMW chega a uma posição, dispara uma salva de rockets e desaparece de imediato no meio do matos antes que os drones ou a artilharia russos tenham tempo de retaliar.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram a simplicidade desta bateria móvel de foguetes: os estabilizadores são accionados para manter o carro firme, e os tubos apontados manualmente para o céu antes do disparo.

Esta solução faz parte duma longa série de improvisações militares por parte das forças armadas ucranianas devido à escassez de material bélico para combater o invasor russo.

TEMAS:

UcrâniaBMWguerrainsólito
