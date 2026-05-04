MG4 Urban polivalente (quase) a preço de citadino eléctrico

Nada como relevar o impacto do MG4 na electromobilidade europeia com a nova variante MG4 Urban… que nada tem a ver com o original para além do nome!

Com as reservas já abertas, o hatchback está mais prático e barato, e a autonomia proposta está a par dos seus principais concorrentes, mesmo se a potência de carregamento da bateria em corrente num posto rápido seja o seu pé de Aquiles.

As diferenças face ao modelo "convencional" a quem "rouba" o nome são mais do que evidentes, logo patente na troca da tracção traseira pela dianteira graças à nova plataforma E3 em que é construído.

Depois é a integração da bateria na estrutura, para conferir-lhe maior rigidez torcional num peso mais reduzido, enquanto a suspensão do eixo traseiro passa a contar com uma barra de torção em vez de multibraços.

Familiar compacto

O conjunto resulta num familiar para cinco adultos, como se percebe nos seus 4,40 metros de comprimento para uma distância entre eixos de 2,75 metros que influi também numa generosa bagageira com mais de 500 litros de capacidade.

A definir o posto de condução está um painel de instrumentos de sete polegadas, alinhado com um ecrã de 12,8 polegadas para o multimédia, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios

São mantidos controlos físicos no tabliê para ajustar a climatização e o infoentretenimento, e o MG Pilot foi reforçado com 16 sistemas de assistência à condução, sem esquecer a câmara traseira e a navegação, e a integração com a aplicação MG iSmart.

Até 418 km eléctricos

O MG4 Urban é proposto no nosso país em dois acabamentos, apoiado em baterias LFP com capacidades diferenciadas, mas sempre com bomba de calor de série; até ao final do ano chegará uma versão equipada com baterias semi-sólidas.

A entrada na gama faz-se com a linha Comfort com um motor de 110 kW (150 cv) e 250 Nm, aliado a um acumulador de 43 kWh para 325 quilómetros de autonomia.

O mesmo acabamento, assim como o topo de gama Premium, assumem um propulsor de 118 kW (160 cv) e 250 Nm alinhado com uma bateria de 54 kWh para alargar a distância aos 418 quilómetros.

O comportamento dinâmico também foi recalibrado com cinco modos de condução – Eco, Normal, Sport, Snow e Personal –, destacando-se ainda a regeneração de energia ajustável que inclui o modo One Pedal.

Equipado com o sistema Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos, o carregamento em corrente contínua de dez a 80% faz-se em menos de 30 minutos a uns máximo 82 kW, estando ainda capacitado para o fazer a 11 kW AC.

Versão Bateria Preço MG4 Urban Comfort 43 kWh Desde 23.900 euros MG4 Urban Comfort 54 kWh Desde 26.400 euros MG4 Urban Luxury 54 kWh Desde 29.400 euros

Texto: P.R.S.

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