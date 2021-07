Mercedes S 580e já chegou: saiba os preços da berlina híbrida 'plug-in'

Ficou para último quando a gama foi apresentada em Setembro mas já estão abertas as encomendas para o novo Mercedes Classe S híbrido plug-in no nosso país.

Equipado com o mesmo bloco de 3.0 litros e seis cilindros em linha, estreia-se no S 580e a quarta geração do sistema híbrido da insígnia alemã.

Aos 367 cv e 500 Nm debitados pelo motor a gasolina juntam-se um propulsor eléctrico síncrono com imãs permanentes de 150 cv e 400 Nm, para uma potência e um binário combinados de 510 cv e 750 Nm.

A alimentá-lo está uma bateria de iões de lítio de 28,6 kWh, capaz de oferecer uma autonomia até 113 quilómetros. O carregamento de zero a 80% da bateria faz-se em 20 minutos num posto DC de 60 kW.

O propulsor eléctrico está posicionado entre o motor de combustão e a caixa de mudanças automática 9G-Tronic de nove relações.

A velocidade máxima está limitada a 140 km/hora mas, com ambos os motores, chega aos 250 km/hora, disparando em 5,2 segundos dos zero aos 100 km/hora.



Os consumos e emissões de dióxido de carbono anunciados são brilhantes, desde que com a bateriacarregada: 0,6 litros de gasolina por cada 100 quilómetros e 14g/km, segundo o ciclo WLTP.

A suspensão traseira do Mercedes Classe S 580e foi reconfigurada para torná-la mais compacta. É agora 27 mm mais baixa para poupar espaço para a bateria e o depósito de combustível, com a capacidade da bagageira reduzida a 350 litros.

Aos diferentes modos de condução, soma-se o Battery Level (Nível de Bateria) para evitar que ele desça abaixo de um determinado nível de carga, com o motor de combustão a actuar como um gerador.

E, sem surpresa, no volante estão instaladas patilhas que regulam a recuperação de energia nas desacelerações e nas travagens, com a retenção mais elevada a permitir conduzir quase sem tocar no pedal do travão.

O novo Mercedes Classe S 580 já pode ser encomendados nas versões de curta e longa distância entre eixos.

A berlina apresenta novas opções de segurança e de conforto adoptadas do Mercedes-Maybach Classe S, como a suspensão ativa E-Active Body Control e o assistente multimédia MBUX.

Mercedes Classe S Cent. Cúbicos Potência Transmissão Preço S 580e 2.999 cc 367 cv + 150 cv 9G-Tronic 139.550 euros S 580e L 2.999 cc 367 cv + 150 cv 9G-Tronic 141.200 euros

