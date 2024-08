Mercedes-Maybach SL 680: luxo e potência elevados ao extremo

É sempre um acontecimento quando a insígnia de luxo da Mercedes-Benz lança uma nova proposta: em campo está o opulento Maybach SL 680 que inaugura a linha Monogram Series

Estreado em meados de Agosto no Monterey Car week na californiana Pebble Beach, esta derivação do AMG SL 63 4MATIC+ mantém os mesmos 585 cv debitados por um V8 biturbo de 4.0 litros.

Não será barata esta nova proposta que chegará ao mercado na Primavera, prevendo-se um preço que deverá ser bem superior aos 259 mil euros que custa o seu "irmão".

Potência reluzente

É difícil ficar indiferente ao Maybach SL 680 Monogram Series revelado neste Agosto em Pebble Beach durante o Monterey Car Week.

O impacto visual é logo assegurado pelos tons Red Ambience ou White Ambience da divisão Manufaktur, em perfeito contraste com o capô em preto decorado com o logótipo da marca.

Um olhar mais atento distingue os retoques imprimidos no pára-choques dianteiro para comportar a enorme grelha cromada, e pelo acabamento em ouro rosa do interior dos faróis.

O mesmo crómio está presente nas soleiras laterais, no pára-choque traseiro e até nos pilares do pára-brisas, com a faixa cromada ao centro do capô a ligar a estrela da Mercedes-Benz ao habitáculo.

Face a tantos pormenores exclusivos espalhados pela carroçaria, quase nem se percebe que este roadster adopta dois lugares, ao contrário da configuração 2+2 do AMG SL.

Para o interior foi escolhida a pele Nappa em branco, enquanto o volante, os pedais em aço inoxidável e as soleiras metálicas das portas, assim como algumas funções da instrumentação e do ecrã multimédia.

Silêncio desportivo

Embora seja o modelo mais desportivo da Maybach, os técnicos da insígnia alemã tiveram o cuidado de fazer dele o mais silencioso possível.

O isolamento acústico levou a um trabalho cuidadoso no capô e na capota em lona, assim como no sistema de escape, para baixar as notas mais graves do V8 biturbo associado à caixa automática 9G Tronic.

O sistema 4MATIC+ que comanda as quatro rodas direccionais assegura a agilidade necessária para os 585 cv e 800 Nm levarem o descapotável em 4,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Mesmo assim, a resposta do acelerador, os apoios do motor e a suspensão foram suavizados para aumentar o conforto a bordo.

Ainda sem preços definidos, sabe-se apenas que o Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series chegará às estradas mundiais na próxima Primavera.

Para reforçar o luxo, a insígnia propõe uma colecção de artigos Icons of Luxury composta por um casaco de pele, um par de ténis, um cachecol, uma bolsa e um cesto para cães.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?