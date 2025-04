Mercedes-Benz propõe luxo extremo a bordo da Vision V Concept

Os monovolumes há muito que saíram de moda na Europa, substituídos que foram pelos SUV, mas na China os modelos com aquele formato continuam a ter fortes adeptos.

Razão mais do que suficiente para a Mercedes-Benz revelar esta terça-feira o Vision V Concept no salão automóvel de Xangai, uma carrinha eléctrica de luxo que anuncia a futura geração do Classe V.

O monovolume "marca o início duma nova era para a Mercedes-Benz Vans", assume o director Thomas Klein, em termos de "luxo num interior espaçoso", ao mesmo que é definido um novo segmento.

"Estamos a estabelecer novos padrões em termos de design, conforto e experiência imersiva para o condutor, ao mesmo tempo que atendemos às mais altas exigências dos nossos clientes".

De fora ficaram as explicações sobre as características técnicas desta proposta, que deverá ver a luz do dia em 2026 como modelo de produção

Enorme e eléctrica

A construtora germânica assinala a Vision V Concept como o próximo passo no desenvolvimento da linguagem estilística dos seus modelos.

A carrinha terá como base a nova plataforma VAN.EA com arquitectura eléctrica de 800 volts, concebida para várias configurações com tracção às duas ou quatro rodas.

A distingui-la dos SUV de forma decisiva estão os 5,49 metros que mede de comprimento por 2,10 de largura e 1,89 de altura, com as rodas de 24 polegadas fixadas em cada canto.

A frente é dominada pela enorme grelha com moldura e barras cromadas enquanto atrás é o desenho da óptica luminosa a circundar a porta da bagageira.

Para uma carrinha nada pequena destaca-se a linha de cintura estreita enquanto o tejadilho alongado flui para a traseira suavemente arredondada, num desenho que simboliza potência e leveza dinâmica.

Um lounge sobre rodas

O acesso ao interior faz-se através duma grande porta deslizante, com o Private Lounge a estar separado da cabine do condutor por um vidro "inteligente" que pode ser alterado de transparente para opaco.

Desatenções à parte, é o espaço e o conforto a bordo que saltam à vista, logo visíveis nos bancos que mais parecem luxuosas poltronas com um desenho decididamente futurista.

Este pequeno mundo hermético mas muito refinado combina materiais tradicionais com elementos de design vanguardista.

Nem sequer falta uma consola central entre os assentos individuais que pode transformar-se num tabuleiro de xadrez de alta qualidade ou apenas numa mesa para apoiar o computador portátil.

Sala de cinema a bordo

O destaque, no entanto, é assumido pela tela retráctil de 65 polegadas discretamente escondida sob o piso… e revelada como num passe de mágica mal os passageiros se sentam e as portas se fecham.

Com uma resolução 4K, o ecrã transforma o habitáculo num cinema móvel de ultra definição para apreciar filmes e conteúdos multimédia, ou apenas para entreter-se aos comandos dum jogo de vídeo.

Sete projetores nos revestimentos do piso e do tecto realçam a atmosfera com efeitos visuais dinâmicos, apoiados por um potente sistema áudio, e as próprias janelas laterais transformam-se em ecrãs adicionais.

O condutor também tem direito a uma experiência digital invulgar, patente nos três ecrãs agrupados no Superscreen da Mercedes-Benz a toda a largura do tabliê.

Os gráficos dão em tempo real todas as informações essenciais à condução, combinados com os sistemas de assistência ao condutor de última geração.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?