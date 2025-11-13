Mercedes-Benz ELF "corre" a 1 MW; bastam 10 minutos para recarregar bateria de 100 kWh

Há quem continue a "odiar" os carros eléctricos pela simples (ou principal!) razão de que a autonomia é curta para viagens de longo curso.

A questão actual, no entanto, está antes no tempo de espera necessário para recarregar a bateria, ainda longe da rapidez conseguida por um reabastecimento a gasóleo ou a gasolina.

Pois a Mercedes-Benz tem no ELF (Experimental-Lade-Fahrzeug correspondente a Veículo Experimental de Carregamento) um projecto que promete reduzir substancialmente esse problema.

Derivado duma carrinha eVito, o protótipo equipa nada mais, nada menos do que cinco (!!!) sistemas diferenciados de carregamento.

O trunfo está na capacidade de recarregar o acumulador a 1 MW por cabo, embora também admita recarregamentos por indução ou através da energia solar, para depois redistribuir a electricidade "conquistada" de diferentes maneiras.

100 kW em 10 minutos

Para tal desiderato, o "laboratório móvel" equipa um conector CCS Combo convencional de 500 amperes, e outro CCS para recargas a 900 kW em corrente contínua a 1000 A; significa que 100 kWh são carregados em dez minutos!

A experiência tem a parceria da fabricante italiana Alpitronic de carregadores ultra-rápidos, que adaptou uma estação de carregamento CCS para camiões eléctricos, mantendo os sistemas de refrigeração para o posto e para o cabo.

Esta solução já foi testada no protótipo desportivo Mercedes-AMG GT XX com o recarregamento do acumulador a fazer-se uns médios 850 kW mas com "picos" de 1.041 kW.

Inédita é a montagem dum conector MCS (sistema de carregamento em megawatts) inicialmente projectado para veículos pesados eléctricos no Mercedes-Benz ELF.

"O MCS é uma ferramenta de pesquisa para testar a resistência térmica e os limites de desempenho das baterias de alta tensão, electrónica de potência, cabos de carregamento e outros componentes sob condições extremas", explica a construtora automóvel.

Esta experiência aponta também às melhorias na gestão térmica dos sistemas de carregamento em "eléctricos" de produção.

Recargas por indução

O Mercede-Benz ELF aceita também recargas de corrente alternada por indução a 11 kW baseado no princípio da ressonância magnética, bastando estacioná-lo sobre a placa de recarregamento.

Integrado está igualmente um sistema de carregamento condutivo automatizado a 11 kW AC, com a energia a ser transferida por meio duma conexão física no piso do veículo.

Não é esquecida a capacidade de carregamento bidireccional em AC ou DC para dispositivos eléctricos, sem esquecer a rede doméstica duma casa ou mesmo para a rede pública.

Em preparação estão já soluções para o CCS convencional, com os novos CLA e GLC eléctricos com tecnologia EQ a estarem tecnicamente equipados para o carregamento bidireccional com uma wallbox DC compatível.

