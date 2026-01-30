Mercedes-Benz dá uma renovação cinco estrelas ao Classe S

A Mercedes-Benz não faltou à verdade, se é que havia dúvidas, quando disse que a quinta geração do Classe S iria reinventar-se sem abdicar dos seus fundamentos originais.

Pois a reestilizada berlina de luxo apresentada esta sexta-feira ostenta a evolução mais ambiciosa já aplicada ao modelo numa única geração, com mais de metade dos seus componentes revistos ou mesmo substituídos.

Ainda sem preços nem data de chegada ao nosso país, espera-se que essas informações estejam para breve como explica o portal nacional da marca.

Bela prenda de aniversário

Sem dúvida que a renovação da quinta geração do Classe S é, no mínimo, significativa para celebrar a preceito os 140 anos da Mercedes-Benz.

Mesmo se a silhueta permaneça inalterada nos 5,19 metros que tem de comprimento (5,30 com chassis longo), é de frente que a berlina reafirma o seu estatuto com uma grelha mais larga (e iluminada!) como a que decora o GLC.

O símbolo característico da construtora passa a ser iluminado no capô enquanto os faróis Digital Light com tecnologia micro LED conseguem uma luminosidade superior em 40% para um alcance que pode chegar aos 600 metros.

As luzes diurnas adoptam o desenho duma estrela dupla, contrastada atrás pelos novos farolins com três estrelas para quem não conseguir fazer a ligação do modelo com a insígnia germânica.

Tecnologia a bordo não falta

Dentro do habitáculo, a evolução estética e tecnológica é ainda mais percetível, com o ecrã multimédia vertical a dar lugar ao novíssimo MBUX Superscreen encrastado no tabliê como acontece no equipamento presente no Classe E.

A instrumentação, que pode ser tridimensional em opção, e o ecrã para o acompanhante têm 12,3 polegadas, com o central para o infoentretenimento a ter 14,4 polegadas… e há ainda o visor head-up com realidade aumentada

A orquestrar o conjunto está o novo sistema MB.OS, complementado pelo assistente vocal Hey Mercedes apoiado na inteligência artificial ChatGPT4o, Microsoft Bing e Google Gemini.

Navegação 3D imersiva baseada no Google Maps, actualizações remotas e videoconferências a bordo nos dois ecrãs de 13,1 polegadas montados nas costas dos bancos dianteiros completam a experiência.

Sempre a bordo do renovado Classe S, toma-se ainda nota dos cintos de segurança aquecidos, nos carregadores por indução para dois telemóveis na nova consola central, e entradas USB-C com uma potência até 100 watts.

Topo de gama estreia V8

As novidades do Classe S prosseguem debaixo do capô com motorizações sempre eletrificadas com tecnologia micro híbrida de 48 volts; o destaque vai para o novo V8 turbo de 537 cv e 750 Nm para o S 580 4MATIC.

A gama mantém o seis cilindros em linha a gasolina para os S 450 (381 cv e 640 Nm) e S 500 (449 cv e 600 Nm), e a gasóleo para os S 350d (313 cv e 650 Nm) e S 450d (367 cv e 750 Nm).

As variantes híbridas plug-in S 450e (435 cv e 680 Nm) e S 580e (585 cv e 750 Nm) com tecnologia EQ oferecem até 118 quilómetros de autonomia eléctrica.

Guiar sem mãos

Os ocupantes do novo Classe S, principalmente os que viajam atrás, irão desfrutar dum conforto extremo graças à escolha dos materiais premium, assim como o melhor isolamento acústico contra ruídos e vibrações.

Para tal, os técnicos da Mercedes-Benz refinaram o desempenho da suspensão, mesmo se as opções disponíveis sejam exactamente as mesmas.

A berlina equipa de série molas pneumáticas e amortecedores adaptativos e rodas traseiras direccionais até dez graus, sendo opcional o E-Active Body Control.

Este sistema permite inclinar a carroçaria em curva para reduzir os balanços laterais, estando ainda capaz de "ler" à frente as deficiências do piso para absorvê-las em milissegundos da maneira mais confortável possível.

Além de poder estacionar, circular e mudar de faixa de forma autónoma em auto-estrada, essas "qualidades" tecnológicas podem ser reforçadas com o MB.Drive Assist Pro.

A solução apoia-se em dez câmaras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultra-sónicos para a condução ponto a ponto sem ser necessária a intervenção do condutor, mesmo quando o tráfego na cidade ou na estrada é intenso.

Cada vez mais confortável e tecnológico, não será uma surpresa se o renovado Mercedes-Benz Classe S vir os seus preços subirem de forma substancial em relação ao antecessor; em breve se saberá quanto custará no nosso país.

