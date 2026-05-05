Mercedes-Benz Classe C 400 4MATIC eléctrico já tem preços e reservas abertas

Duas semanas apenas sobre a apresentação mundial do Classe C 100% eléctrico, a Mercedes-Benz já definiu os preços e abriu as reservas nacionais para a versão Classe C 400 4MATIC que faz o lançamento da gama.

Apontado às viagens de longo curso, equipa dois motores para conseguir 360 kW (489 cv) e 800 Nm passados às quatro rodas, de maneira a cumprir os zero aos 100 km/hora em 4,1 segundos para uma velocidade máxima de 210 km/hora.

Novidade é o eixo traseiro comportar uma transmissão de duas relações para conseguir velocidades mais elevadas sem comprometer o consumo, como já aconteces nos Mercedes-Benz GLC e CLA.

A primeira melhora a aceleração e a segunda reforça a eficiência em auto-estrada, sendo dada a possibilidade de desligar ou desactivar o motor dianteiro segundo as necessidades de condução.

Mais 320 km em 10 minutos

A bateria de 94,5 kWh oferece uma autonomia combinada até 743 quilómetros, ganhando mais 320 quilómetros em apenas dez minutos desde que se encontre um carregador capaz de dar até 330 kW em corrente contínua.

Com um conversor DC opcional, poder-se-á aceder a postos de carregamento de 400 volts, tendo ainda a opção de carregar até 22 kW em corrente alternada.

Outras variantes com tracção traseira ou integral serão lançadas no próximo ano com acumuladores de capacidades diferenciadas, destacando-se uma versão com tracção às rodas posteriores com 800 quilómetros de autonomia.

O Mercedes-Benz Classe C 400 4MATIC elétrico tem um preço de partida de 70.600 euros, já com o pacote Advance Plus incluído de série, sendo opcionais os pacotes Premium e Premium Plus com extras digitais.

Para o nosso mercado foram concebidos mais dois pacotes específicos – Night AMG e Night AMG Pro –, com este último a contar com o MBUX Hyperscreen e bancos desportivos da linha AMG.

Texto: P.R.S.

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