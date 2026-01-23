Mercedes-Benz CLA dá vida à nova comédia GOAT

A Mercedes-Benz associou-se à Sony Pictures Animation para destacar no filme GOAT três novos modelos, tendo à cabeça o CLA 100% eléctrico que venceu em 2026 o troféu Carro Europeu do Ano.

Com estreia em Fevereiro, a comédia tem como cenário um mundo inteiramente habitado por animais, tendo como protagonista Will, uma cabra que recusa limitações para alcançar o sonho de tornar-se uma profissional de roar ball.

Esta determinação inabalável em alcançar os seus objectivos reflecte, nas palavras da insígnia germânica, o espírito pioneiro que a define: a convicção de que a ambição e a inovação impulsionam o que é possível de alcançar.

Sob o lema Para Aqueles que Sonham, em GOAT vão brilhar o CLA 250+, assim como o novo GLC 100% eléctrico e a Sprinter.

