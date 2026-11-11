Mercedes-Benz celebra títulos da Fórmula 1 com campanha especial

Campeã mundial de pilotos, pelas mãos de Kimi Antonelli, e de construtores com a Mercedes-AMG Petronas F1: nada como a Mercedes-Benz celebrar os dois títulos na Fórmula 1 com uma campanha muito especial.

"A vontade de vencer faz-nos avançar" é a mensagem central da acção comercial para o nosso país, tendo os eléctricos Classe C e AMG GT 4 Portas Coupé como protagonistas da gama automóvel da insígnia germânica.

A campanha combina o impacto visual da F1 com uma estética claramente Mercedes-Benz, concebida para gerar um impacto imediato em todos os canais e formatos.

A curta metragem apresenta-se a preto e branco, para depois a cor ser utilizada de forma seletiva para destacar elementos ligados à categoria rainha do desporto automóvel.

Para além de homenagear o novo e mais jovem campeão do mundo de F1 e o sucesso da Mercedes-AMG Petronas, o programa de lançamento de novos modelos Mercedes-Benz está no centro das atenções.

Texto: P.R.S.

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