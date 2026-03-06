Mercedes-AMG mostra interior sublime do GT Coupé 4 portas

É um primeiro olhar para o habitáculo do futuro Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas em que é privilegiada uma ligação ainda mais emotiva entre homem e máquina como se fosse um centro de controlo dedicado ao desempenho.

Primeiro modelo baseado na arquitectura de alto desempenho da plataforma AMG.EA, são muitas as semelhanças que exibe em relação ao Concept AMG GT XX… e não são apenas estéticas!

Como aquele protótipo, este super desportivo equipa três motores de fluxo axial alimentados por uma bateria com refrigeração directa; só fica por saber se irá ultrapassar os mesmos 1.360 cv de potência.

Nada de anormal para quem está habituado a lidar com super desportivos deste calibre, ao enfatizar a ergonomia, a tecnologia embarcada e a integração digital para uma experiência de condução consistente com o ADN da marca.

Cockpit totalmente integrado

A decorar a consola central está o AMG Race Engineer, uma interface que combina hardware e software de ponta, com os três controlos rotativos a permitirem o ajuste imediato de parâmetros-chave deste "eléctrico" cheio de raça.

Resposta do sistema motriz, agilidade do eixo vertical e intervenção do controlo de tracção em nove configurações possíveis são os trunfos para proporcionarem respostas rápidas a funções dinâmicas essenciais.

E depois é o ambiente digital num cockpit totalmente integrado num bloco ergonómico que combina um painel de instrumentos de 10,2 polegadas com um ecrã multimédia de 14 polegadas "virado" para o condutor.

O acompanhante não fica a olhar para o vazio porque à sua frente está um visor separado, também com 14 polegadas, com o sistema MBUX de infoentretenimento a assumir o devido controlo vocal para uma navegação ainda mais intuitiva.

Ambiente de competição

Tecnologias à parte, distingue-se o arranjo muito dinâmico do interior, com os bancos dianteiros a exibirem um desenho desportivo com um pronunciado apoio lateral como se quer num carro apontado para o alto desempenho.

A versão opcional Performance realça esse dinamismo com encostos de cabeça integrados e uma arquitectura mais conseguida como se percebe nas saídas de ar traseiras.

A configuração de série desde coupé de quatro portas inclui dois assentos individuais e um espaço generoso para esticar as pernas em viagens de longo curso, ficando como opção um banco de três lugares que pode ser rebatido.

Num habitáculo revestido em tons escuros com detalhes a vermelho, surpreende a luminosidade a bordo graças ao tecto panorâmico Sky Control regulável entre o opaco e o transparente.

Somam-se também os emblemas iluminados e as faixas inspiradas no desporto automóvel, acrescida duma fantástica luz ambiente a ligar o tabliê aos painéis das portas.

O futuro Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas será revelado por inteiro em 2026 mas fica por saber a data em que tal irá acontecer.

Antes divertiram-se a conduzir um protótipo devidamente camuflado o actor Brad Pitt e o piloto George Russell num ambiente bem diferente do mundo da Fórmula 1.

