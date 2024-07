Mercedes-AMG GT 63 já é Pro 4Matic+: 612 cv para os 'track days'

A Mercedes-AMG ainda não parou de evoluir o emocionante GT coupé para gáudio daqueles que não desistem dos motores puramente a combustão.

Às estradas europeias está prestes a chegar o GT 63 Pro 4Matic+ com 612 cv e 850 Nm a partir do conhecido V8 biturbo de 4.0 litros, e passados às quatro rodas direccionais via transmissão automática de nove relações.

São mais 27 cv e 50 Nm face ao AMG GT 63 4Matic+ e os mesmos números do AMG GT 63 S E Performance, mas sem os 150 kW (204 cv) e 320 Nm dados pelo propulsor eléctrico deste híbrido plug-in.

Mais potência para a pista

Maior potência, força aerodinâmica ascendente optimizada e maior capacidade de arrefecimento do motor e dos travões reforçam a emoção ao volante, e voltas mais rápidas caso leve o coupé para um circuito.

Concebido para o melhor desempenho a alta velocidade, cumpre os zero aos 100 km/hora em 3,2 segundos mas são os 10,9 segundos para chegar aos 200 km/hora que impressionam.

Quase desnecessário será dizer que a velocidade de ponta está fixada nos 317 km/hora, entre o que o AMG GT 63 4Matic+ e o AMG GT 63 S E Performance conseguem.

Para atingir estes números, foram reforçados os circuitos de arrefecimento de alta e de baixa temperatura, com dois radiadores instalados nas cavas das rodas dianteiras, para a cadeia cinemática não aquecer em demasia.

Aerodinâmica no ponto

A afinação aerodinâmica encontra eco no pára-choques à frente, assegurando uma presença ainda mais forte graças à integração de deflectores adicionais em fibra de carbono em redor das largas entradas de ar laterais.

O perfil aerodinâmico activo sob a carroçaria, o sistema activo AirPanel no pára-choques dianteiro para o controlo do fluxo de ar e a asa traseira fixa na porta da bagageira fazem parte do equipamento original.

Se a força ascendente no eixo dianteiro foi reduzida em mais de 30 quilos, para uma direcção mais precisa, atrás é contrastada pelo aumento da força descendente em 15 quilos.

De série fazem ainda parte os discos de travão compósitos cerâmicos, sendo com 420 mm de diâmetro à frente, "escondidos" atrás de jantes forjadas de 21 polegadas, "calçados" por pneus Pilot Sport 5 da Michelin.

A complementar a ligação ao desporto automóvel está o pacote exterior AMG de série, com o divisor, os frisos das protecções das embaladeiras, o difusor e a asa traseira em fibra de carbono de alta qualidade.

Os bancos AMG Performance dão um forte apoio lateral ao condutor e acompanhante, com o volante AMG Performance a ser revestido em pele sintética Nappa e microfibra MicroCut também são de origem.

Falta agora saber quando chega o Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ao nosso país e por que valores, sabendo-se que o GT 63 S E Performance arranca nos 248.650 euros e o GT 63 4Matic+ nos 258.600 euros.

