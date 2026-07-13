Mercedes-AMG CLA 45: 680 cv eléctricos para emoções extremas

Era apenas uma questão de tempo: o novo Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ transformou-se num "eléctrico" de alto gabarito, com os três motores de fluxo axial a assegurarem 500 kW (680 cv) de potência ao coupé de quatro portas.

Revelado no Festival de Velocidade de Goodwood que acontece este fim de semana no Reino Unido, garantidas estão uma agilidade excepcional em curva, acompanhada de acelerações impressionantes.

Pena os entusiastas pela electromobilidade mais explosiva terem de esperar até ao início do próximo ano para a chegada dos primeiros exemplares ao nosso país, com os preços a serem conhecidos mais perto da data de lançamento.

Dinâmica sem precedentes…

Lançada que foi a nova geração do CLA eléctrico com as suas variantes "convencionais", o protagonismo é agora dado aos desportivos de alto desempenho concebidos pela divisão AMG.

O tiro de partida para a transição para a electrificação foi dado pelo fenomenal AMG GT Coupé de quatro portas, para agora a oferta ganhar novo ímpeto com a berlina desportiva derivada do vencedor do Carro Europeu do Ano em 2026.

Ora essa "revolução" está sob a carroçaria do AMG CLA 45 4MATIC+, pontuada pelos três motores eléctricos de fluxo axial para uns combinados 500 kW (680 cv) e 1.759 Nm.

A capacidade de resposta do sistema de tração integral AMG Performance foi concebido para atingir uma dinâmica sem precedentes, ao combinar uma agilidade excepcional com acelerações impressionantes.

Tal poder permite-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 2,7 segundos, com a velocidade máxima a estar "trancada" eletronicamente nos 250 km/hora, mas pode ser elevada até aos 270 km/hora com o pacote AMG Dynamic Plus.

A bateria de 94 kWh úteis "promete" uma autonomia combinada até aos 670 quilómetros, ou 640 na carrinha, sendo recarregável de dez a 80% em 22 minutos a 330 kW DC graças à arquitectura de 800 volts da plataforma.

… com visual a condizer

A diferenciar o AMG CLA 45 4MATIC+ está a icónica grelha Panamericana, com os pára-choques a integrarem as típicas entradas de ar dos modelos da insígnia de Affalterbach, sem ignorar a optimização dos elementos aerodinâmicos.

O conjunto é realçado por jantes de 19 polegadas, sendo opcionais as de 20 polegadas, escondendo-se atrás delas à frente discos de 390 mm com pinças fixas de seis pistões, e de 350 mm com pinças flutuantes de pistão único atrás

Já a suspensão adaptativa, que também é de série, comporta um sistema de três braços na dianteira e uma configuração de cinco braços na traseira.

Uma asa activa integrada na porta da bagageira, que na shooting brake prolonga a linha do tejadilho panorâmico, está projectada para "colar" o bólide ao asfalto a alta velocidade.

A activação do aerofólio acontece a partir dos 145 km/hora nos modos de condução Eco, Comfort, Sport e Perso, ou quando luta contra o cronómetro dos zero aos 100 km/hora nos modos AMGForce S+ e Race.

Interior de competição

Equipado com bancos dianteiros desportivos, foi concebido apenas para quatro ocupantes mas sem sacrificar a capacidade do porta-bagagens: são 405 litros para a berlina e 455 litros para a carrinha, sem esquecer os 101 litros sob o capô em ambas.

Os estofos e revestimentos são específicos em pele sintética Artico e microfibra MicroCut, com pespontos contrastantes, completam a atmosfera hiperconectada dum cockpit concebido para as emoções mais extremas ao volante.

O volante AMG Performance conta com dois botões "satélite", com o primeiro a accionar manualmente o aerofólio traseiro, e o segundo a seleccionar um dos sete modos de condução.

Notável é o modo AMGForce S+ também simular o som do motor do A45 a combustão, assim como as "passagens" da caixa automática e até mesmo as vibrações associadas ao conjunto através de actuadores integrados no banco do condutor.

O ambiente digital a bordo é elevado a um novo patamar com o sistema de infoentretenimento MBUX de última geração, com os três ecrãs a exibirem gráficos exclusivos da AMG com os menus apontados à telemetria para uma condução dinâmica.

O sistema AMG Track Pace permite aos entusiastas medirem em pista o seu desempenho, contando para o efeito com um banco de dados com circuitos tão emocionantes como são os de Nürburgring- Nordschleife e Spa-Francorchamps.

O Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ deverá chegar ao nosso país no início do próximo ano, com os preços a serem conhecidos mais perto da data de lançamento.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?