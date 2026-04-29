Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

O Mazda2 Hybrid continua a ser um dos valores seguros da insígnia nipónica, agora reforçado com mais equipamentos de série e com a estreia dos tons exteriores Charcoal Grey, Sky Grey e Fern Green.
Por fora os acabamentos Prime-Line, Centre-Line e Exclusive-Line passam a ter as carcaças dos retrovisores laterais na cor da carroçaria, com os Homura e Homura Plus a manterem as capas pretas dos espelhos.
Somam-se ainda as ópticas LED à frente e atrás no acabamento Exclusive-Line, mesmo se seja a bordo que melhor se percebe a evolução do compacto urbano.
O acabamento Prime-Line passa a incluir recursos como bancos dianteiros aquecidos, com o do acompanhante a poder ser regulado em altura.
Vidros traseiros eléctricos, retrovisor a bordo com escurecimento automático e sistema de áudio com quatro altifalantes passam a fazer parte desta versão que dá entrada à gama.
Já as linhas Homura e Homura Plus actualizaram a decoração do habitáculo com novos detalhes em preto brilhante na consola central e nos painéis das portas para um ambiente mais moderno e sofisticado.
Uma ampla gama de sistemas avançados de assistência ao condutor está incluída de série, sendo a principal novidade o sistema de monitorização do condutor pela detecção de sinais de fadiga ou de distracção.
O que não mudou foi o sistema motriz híbrido, ao aliar um bloco atmosférico de 1.5 litros a gasolina a um propulsor eléctrico e a uma caixa automática CVT para uns combinados 116 cv e consumos em redor dos 3,8 litros/100 km.
Texto: P.R.S.
