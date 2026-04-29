 Pesquisa
Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

O Mazda2 Hybrid continua a ser um dos valores seguros da insígnia nipónica, agora reforçado com mais equipamentos de série e com a estreia dos tons exteriores Charcoal Grey, Sky Grey e Fern Green.

Por fora os acabamentos Prime-Line, Centre-Line e Exclusive-Line passam a ter as carcaças dos retrovisores laterais na cor da carroçaria, com os Homura e Homura Plus a manterem as capas pretas dos espelhos.

Somam-se ainda as ópticas LED à frente e atrás no acabamento Exclusive-Line, mesmo se seja a bordo que melhor se percebe a evolução do compacto urbano.

O acabamento Prime-Line passa a incluir recursos como bancos dianteiros aquecidos, com o do acompanhante a poder ser regulado em altura.

Vidros traseiros eléctricos, retrovisor a bordo com escurecimento automático e sistema de áudio com quatro altifalantes passam a fazer parte desta versão que dá entrada à gama.

Já as linhas Homura e Homura Plus actualizaram a decoração do habitáculo com novos detalhes em preto brilhante na consola central e nos painéis das portas para um ambiente mais moderno e sofisticado.

Uma ampla gama de sistemas avançados de assistência ao condutor está incluída de série, sendo a principal novidade o sistema de monitorização do condutor pela detecção de sinais de fadiga ou de distracção.

O que não mudou foi o sistema motriz híbrido, ao aliar um bloco atmosférico de 1.5 litros a gasolina a um propulsor eléctrico e a uma caixa automática CVT para uns combinados 116 cv e consumos em redor dos 3,8 litros/100 km.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

MazdaMazda2híbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
vídeos

Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: eficaz por um preço ''popular''

Genial: Nebula NEXT 01 Jet Edition faz 0-100 km/h em 0,99 segundos!

Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.