Mazda CX-80 quase a estrear: topo de gama de sete lugares com tecnologias de ponta

A Mazda está já a abrir o apetite dos adeptos dos grandes SUV com a primeira imagem do novo CX-80 que irá revelar na próxima quinta-feira.

Segundo modelo concebido sobre a plataforma Large Architecture, o "irmão maior" do CX-60 será o modelo mais espaçoso da Mazda para o mercado europeu, capaz de transportar até sete pessoas.

O SUV associa uma desenho progressivo ancorado na estética japonesa, com tecnologias e soluções de topo para um desempenho e dinamismo exemplares.

Com quase cinco metros de comprimento e uma distância entre eixos superior a três metros, o CX-80 irá superar largamente as medidas do CX-60.

Em complemento à segunda e terceira filas de bancos totalmente rebatíveis, o novo topo de gama da Mazda também será proposto com arranjos diferentes do espaço a bordo.

A segunda fila poderá ser "arranjada" em três configurações, incluindo uma opção composta por dois Captain Seats apoiados por uma consola central.

Ainda sem quaisquer dados técnicos, é admissível que siga as mesmas motorizações diesel de 200 e 254 cv, e híbrida plug-in de 328 cv presentes no CX-60

As pré-vendas do novo Mazda CX-80 arrancam em Maio, com o início de comercialização agendado para este Outono.

