Mazda CX-80 com sete lugares de luxo; pré-reservas abrem em Maio

Chama-se CX-80 o ponta de lança com sete lugares da Mazda para a Europa, sendo o segundo dos dois novos modelos do grupo Large Products.

O SUV é o exemplo mais recente da abordagem estilística Kodo da marca, elevando a elegância e a pureza daquela estética japonesa minimalista.

Proposto com soluções motrizes diesel e hibrídas plug-in, as pré-vendas arrancam em Maio e os primeiros exemplares chegam no Outono.

Três configurações a bordo

É grande, muito grande mesmo o novo Mazda CX-80, como comprovam os quase cinco metros que tem de comprimento.

É também mais alto e com maior distância entre eixos do que o CX-60, para comportar até sete ocupantes com o máximo conforto.

Dotado com uma terceira fila de bancos rebatíveis, assume três configurações para a segunda fila, incluindo a opção de dois Captain Seats independentes.

Para além de dar espaço de passagem para a terceira fila, também podem ser combinados com uma consola central opcional.

Em termos de tecnologia, inclui três novas funcionalidades, a começar com o novo controlo vocal integrado Alexa.

Dispõe ainda de um novo sistema de navegação híbrido que combina os serviços offline com os online.

E, com o Trailer Hitch View, os gráficos evoluídos do ecrã multimédia ajudam a posicionar o SUV com reboque, sendo capaz de "puxar" até 2.500 quilos.

Gasóleo ou híbrido plug-in?

O Mazda CX-80 é proposto com grupos motopropulsores híbridos plug-in e mild hybrid a gasóleo.

A solução e-Skyactiv PHEV alinha um bloco a gasolina de 2.5 litros com 192 cv e 261 Nm a um motor eléctrico de 129 kW (175 cv) e 270 Nm.

Os 328 cv e 500 Nm combinados são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

Apostado nos consumos e nas emissões controlados, cumpre os zero aos 100 km/hora em 6,8 segundos para uma velocidade máxima de 195 km/hora.

A bateria de 17,8 kWh assegura uma autonomia eléctrica até 60 quilómetros, demorando a carregar cinco horas em corrente alternada a 7,2 kW.

Já a variante e-Skyactiv D associa um motor a gasóleo de 3.3 litros e seis cilindros em linha ao sistema micro-híbrido M Hybrid Boost 48V da Mazda.

São 254 cv e 550 Nm combinados passados às quatro rodas com a mesma caixa automática de oito relações, e com consumos abaixo dos seis litros/100 km.

Não será um sprinter mas, mesmo assim, acelera dos zero aos 100 km/hora em 8,4 segundos para uma velocidade de ponta de 218 km/hora.

Como no CX-60, o Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) oferece quatro modos de condução, a que se soma a selecção EV para o híbrido plug-in.

Equilíbrio tecnológico

O chassis comporta uma suspensão dianteira de duplo triângulo e uma suspensão traseira multibraços para o melhor conforto e controlo lateral.

Apesar do seu porte, a predominância traseira do sistema de tracção integral permanente reforça a estabilidade e aderência ao alcatrão nas curvas.

A apoiar a condução está um leque alargado de sistemas avançados i-Activsense.

Entre as soluções estreadas no topo de gama está o Cruising & Traffic Support alinhado com o Unresponsive Driver Support.

Junta-se ainda o Smart Brake Support com o novo sistema de mitigação de colisão frontal, e o Emergency Lane Keeping para evitar o tráfego contrário.

As pré-reservas para o Mazda CX-80 abrem em Maio com um preço de partida de 63.304 euros, com as primeiras unidades a chegarem já no Outono.

