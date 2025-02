Mazda CX-60 ainda mais distinto chega na Primavera

Não há alterações estéticas no exterior, com as principais mudanças a verificarem-se a bordo do SUV, a que se somam melhorias no desempenho e na tecnologia.

Em causa está o renovado Mazda CX-60 que irá chegar esta Primavera aos concessionários nacionais, mantendo-se os grupos motopropulsores híbrido plug-in e micro híbrido a gasóleo.

A versão e-Skyactiv PHEV alinha o bloco de 2.5 litros com 192 cv e 261 Nm ao motor eléctrico de 129 kW (175 cv) e 270 Nm.

Os 328 cv e 500 Nm combinados são passados às quatro rodas através da transmissão automática de oito relações, com a bateria de 17,8 kWh a assegurar uma autonomia eléctrica até 60 quilómetros.

Já a variante e-Skyactiv D associa um motor a gasóleo de 3.3 litros ao sistema micro híbrido M Hybrid Boost 48V da Mazda para 254 cv e 550 Nm combinados passados às quatro rodas com a mesma caixa automática.

Interior mais refinado

O refinamento do CX-60 está no arranjo do habitáculo com materiais mais premium nos acabamentos Homura e Homura Plus, agora com bancos em pele Nappa preta e um tipo de pele vinílica no painel interior.

O tecto os pilares contam com revestimento em preto, com os revestimentos laterais a exibirem um preto baço com acabamento metalizado.

Embora por fora não tenha havido qualquer "transformação", é acrescentada à linha cromática de nove cores a nova pintura Zircon Sand Metallic para um visual mais distinto.

Suspensão recalibrada

O conforto a bordo não foi descurado, tendo sido recalibrada a suspensão com braços sobrepostos à frente e multibraços, associada a molas traseiras mais macias e amortecedores mas firmes para uma condução suave.

A reconfiguração dos sistemas de estabilidade também permitiram ganhos no comportamento geral do SUV, para proporcionar a experiência Jinba Ittai da Mazda, em que carro e condutor evoluem como uma só entidade.

Quer o CX-60 híbrido plug-in, quer o micro híbrido a gasóleo agora renovado divide-se desde os acabamentos Prime-line aos topos de gama Takumi e Takumi Plus, intercalados pelos Homura Plus, Homura e Exclusive-line.

As encomendas já abriram, com os preços de entrada para a primeira opção a variarem entre 58.986 e 71.521 euros, enquanto para o segundo pode contar com preços de 70.032 a 84.332 euros.

