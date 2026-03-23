Mazda CX-5 mais audaz sem perder ar de carro de família

As pré-reservas estão abertas desde final de Dezembro, quando os preços foram anunciados, mas só esta segunda-feira foi oficializada a entrega dos primeiros exemplares do Mazda CX-5.

Já na terceira geração, o SUV compacto assume uma linha estilística Kodo mais refinada num habitáculo onde abunda a tecnologia sem descurar o espaço para os ocupantes e a bagagem.

Se por fora as proporções são mais assertivas para uma postura robusta na estrada, o interior é agora mais espaçoso e com melhor acesso aos lugares traseiros graças às portas de maior dimensão.

A bagageira reflecte o carro de família que é, ao oferecer 583 litros de capacidade, que pode chegar aos 2.019 litros com a segunda fila rebatida.

No tabliê muito refinado assenta o painel de instrumentação de 10,25 polegadas e o ecrã multimédia de 12,9 polegadas, que sobe para uma diagonal de 15,6 nos acabamentos superiores.

O infoentretenimento opera com um sistema mais evoluído que agrupa vários serviços do Google, como a actualização do assistente vocal Gemini com inteligência artificial, mantendo-se as funções essenciais controladas por botões no volante.

Duas trações à escolha

O novo Mazda CX-5 assume sob o capô o renovado bloco atmosférico e-Skyactiv G de 2.5 litros com tecnologia micro híbrida de 24 volts, aliado a uma caixa automática de seis relações para uns combinados 141 cv e 238 Nm.

Capaz de acelerar em 10,5 segundos dos zero aos 100km/hora, o SUV estreia um conjunto de sistemas de apoio à condução mais abrangente ao incluir soluções como os assistentes Driver Emergency e Proactive Driver.

A suportar este "poder" na estrada estão novas afinações no chassis e na suspensão, e o redimensionamento das barras estabilizadoras, mantendo-se a capacidade de reboque até aos 2.000 quilos

A direcção foi recalibrada para proporcionar melhor tacto ao condutor, e o pedal do acelerador foi "reprogramado" para respostas mais ágeis e previsíveis nas acelerações.

O Mazda CX-5 com tracção dianteira é proposto no nosso país com os acabamento Prime-Line (desde 39.889 euros), Centre-Line (desde 43.679 euros), Exclusive-Line (desde 45.789 euros) e Homura (desde 48.969 euros).

Às variantes com tracção integral são acrescidos 2.000 euros, ficando excluído o acabamento Prime-Line já que não inclui esta opção motriz.

Até ao fim de Junho está em campanha um benefício de 500 euros (+ IVA) em acessórios originais Mazda onde se incluem kits aerodinâmicos, barras de tejadilho e protecções dos guarda-lamas.

Texto: P.R.S.

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