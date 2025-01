Max Verstappen mostra como se porta o Ford Mustang Dark Horse em pista

Viver no limite faz parte do dia a dia de Max Verstappen, pelo menos quando acelera o seu Red Bull em pista.

Pois o actual campeão do mundo de Fórmula 1 trocou o monolugar pelo Ford Mustang Dark Horse para perceber o que valem os mais de 500 cv e de 560 Nm debitados pelo V8 Coyote de 5.0 litros.

Estes números foram passados às rodas traseiras através duma caixa automática de dez relações com modo sequencial no volante, para sublinhar no circuito Tazio Novolari, em Itália, a arte das reduções e das acelerações.

A experiência foi fruto da parceria entre a Ford Performance e a Red Bull Powertrains, com o vídeo a ser apropriadamente baptizado como Viver no Limite.

Recorde-se que em 2026 a Red Bull participa no Mundial de Fórmula com a sua própria (e inédita na sua história) unidade de potência em parceira com a Ford sob a designação Red Bull Ford Powertrains.

