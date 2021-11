Maserati Grecale adiado terá motor de 300 cv e tecnologia 'mild hybrid'

Estava para ser revelado ao mundo na última terça-feira mas a crise dos semicondutores para a indústria automóvel obrigou a Maserati a adiar a estreia do Grecale para a Primavera.

A insígnia italiana optou antes por recriar nesse dia, em Milão, um enorme tridente com mais de 100 metros de comprimento com 80 protótipos do crossover.

Mesmo assim, já se conhecem mais alguns pormenores mecânicos do modelo, principalmente no que às motorizações diz respeito.

Já sabido é que o Maserati Grecale será construído sobre a plataforma Giorgio, em que também é construído o Alfa Romeo Stelvio, e com quem irá partilhar vários componentes.

Como avança o portal britânico Autocar, o modelo deverá ter um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros a gasolina com tecnologia mild hybrid de 48 volt.

E se o motor parece ser o mesmo que partilha com o Ghibli e o Levante Hybrid, potência e binário terão sido reduzidos, respectivamente, para 300 cv e 450 Nm.

Mesmo assim, a redução em 29 cv face às propostas topo de gama da insígnia italiano não significa que o Grecale seja lento.

Segundo a Autocar, será capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,6 segundos para uma velocidade de ponta de 240 km/hora.

Acima estará uma variante equipada com o bloco V6 biturbo de 3.0 litros que anima o Maserati MC20. Não são revelados números para o seu desempenho, embora se saiba que, no desportivo, é capaz de desenvolver 630 cv e 730 Nm.

Ambas as versões terão transmissão automática de oito velocidades e sistema de tracção integral desenvolvida pela Alfa Romeo.

E está ainda prevista, para o próximo ano, o lançamento de uma variante 100% eléctrica, embora as suas especificações técnicas se mantenham guardadas a sete chaves.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?