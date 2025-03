Maserati fecha gama do GranCabrio com descapotável de 490 cv

Foram dois dos destaques no The I.C.E. St. Moritz: o lançamento da versão de 490 cv que completa a gama do Maserati GranCabrio, e a estreia duma edição única do descapotável dedicado ao evento suíço.

O GranCabrio Trofeo One of One – The I.C.E. assumiu-se como protagonista na apresentação concretizada no final de Fevereiro, como exemplo do programa de personalização Fuoriserie da marca.

Suportado pelo bloco biturbo 3.0 Nettuno, com 550 cv e 650 Nm, distingue-se pela pintura inédita Ice Liquid, a replicar a cor do lago helvético, com a capota em Blue Marine contrastante.

Mais "acessível" é a versão de 490 cv debitados pelo mesmo propulsor, pintado por fora em Verde Geada, com as pinças de travão em preto escondidas atrás de jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?