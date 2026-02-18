Marisa Liz e Diogo Piçarra ''cantaram'' renovação dos Seat Ibiza e Arona

São uma presença "clássica" nas estradas europeias e, mesmo sem grandes evoluções no plano estético mas distinguidos por novas tecnologias embarcadas, conseguem desfrutar dos favores dum público jovem e urbano.
Os renovados Seat Ibiza e Seat Arona apresentaram-se na última sexta-feira em Lisboa, numa festa abrilhantada pelas vozes de Marisa Liz e Diogo Piçarra.
Num LX Factory repleto de fãs, os dois cantores deram voz ao tema Amanhã composto por ambos como o hino oficial da insínia espanhola.
Ambos os modelos dão um claro passo em frente nos seus segmentos, tendo pilares fundamentais um exterior expressivo, um interior mais sofisticado e conectado, e uma proposta de valor global ainda mais competitiva.
|Seat Ibiza
|Motorização
|Preço
|Ibiza
|1.0 MPI 80 cv
|Desde 19.342 euros
|Style
|1.0 MPI 80 cv
|Desde 20.353 euros
|Style
|1.0 TSI 95 cv
|Desde 20.968 euros
|Style
|1.0 TSI 115 cv
|Desde 21.796 euros
|Style
|1.0 TSI 115 cv DSG
|Desde 23.361 euros
|FR
|1.0 TSI 95 cv
|Desde 23.790 euros
|FR
|1.0 TSI 115 cv
|Desde 24.618 euros
|FR
|1.0 TSI 115 cv DSG
|Desde 26.335 euros
|FR
|1.5 TSI 150 cv DSG
|Desde 29.758 euros
|Seat Arona
|Motorização
|Preço
|Arona
|1.0 TSI 95 cv
|Desde 22.400 euros
|Style
|1.0 TSI 95 cv
|Desde 24.016 euros
|Style
|1.0 TSI 115 cv
|Desde 24.693 euros
|Style
|1.0 TSI 115 cv DSG
|Desde 26.309 euros
|FR
|1.0 TSI 115 cv
|Desde 28.777 euros
|FR
|1.0 TSI 115 cv DSG
|Desde 30.544 euros
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?