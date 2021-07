Máquina voadora: Toyota GR Supra aterra em 500 caixas de papelão!

Não tem asas mas também consegue voar: o Toyota GR Supra saltou mais de 30 metros para cima de 500 caixas de papelão.

Não, não se trata de um novo elemento para tornar mais apetecível o fantástico desportivo mas antes uma campanha publicitária radical.

A Toyota criou um anúncio especial intitulado The Pitch (O Lançamento) para apoiar o lançamento do GR Supra nos Estados Unidos.

No primeiro vídeo, o desportivo protagoniza situações tão bizarras com entrar numa prova de derrapagens ou transformar-se num carro de entrega de pizzas.

Não se saiu nada mal em nenhuma das situações mas o melhor estava reservado para o fim: saltar 30 metros enquadrado pelo pôr do sol, com Los Angeles ao fundo.

O salto protagonizado por Andy Bell, da Nitro Circus, é real mas a aterragem… foi em cima de 500 caixas de papelão. O segredo é revelado no making of da Papadakis Racing, que preparou um dos bólides que participou no anúncio.

E não, o Toyota GR Supra não está concebido para dar saltos ao estilo de Velocidade Furiosa. A suspensão traseira, os espelhos laterais e os pneus deram a "alma" ao criador!

