Diabólico: Sport SV com 635 cv é o Range Rover mais potente de sempre

Para quem gosta de um SUV de alto desempenho, dificilmente ficará desagradado com o novíssimo Range Rover Sport SV.

Equipado com um bloco V8 biturbo de 4.4 litros, e alinhado com um sistema micro-híbrido de 48 volt, oferece 635 cv de potência.

São mais 60 cv do que o anterior Sport SVR equipado com o V8 biturbo de 5.0 litros mas com uma redução de 15% nas emissões de dióxido de carbono

O binário original atinge os 750 Nm mas sobe até aos 800 Nm quando activado o modo Dynamic Launch.

O motor eléctrico dá um impulso suplementar de 20 kW (27 cv) e 175 Nm ao eixo dianteiro.

A passagem de todo este poder às quatro rodas é feito, através de uma caixa automática ZF de oito relações.

O resultado? Um "disparo" de 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 290 km/hora.

Números que fazem crescer água na boca num SUV que pesa apenas uns "ligeiros" 2.560 quilos em vazio.

Mecânica aprimorada

Este desempenho é conseguido com diversas soluções técnicas e mecânicas, a começar pela redução do peso em 76 quilos face ao Range Rover Sport P530.

É também o primeiro modelo de produção a incluir jantes de 23 polegadas em fibra de carbono como opção.

Embora opcionais, estreiam-se discos de travão carbono-cerâmicos de 440 mm à frente e 390 mm atrás, e 34 quilos mais leves do que os Dual-Cast de série.

Para além do melhor desempenho e resistência de travagem a altas temperaturas, também asseguram um ciclo de vida mais longo.

A "apertá-los" estão pinças Brembo Octyma de oito pistões, pintadas a amarelo, vermelho, bronze carbono ou preto, e concebidas de propósito para este modelo.

Como explica a própria marca, essa redução de peso em cada canto do SUV resulta numa condução mais dinâmica e com acelerações mais rápidas.

Também novidade é a suspensão 6D Dynamics com amortecedores hidráulicos interligados.

As molas pneumáticas podem ser ajustadas entre dez a 25 mm, segundo o modelo de condução seleccionado, e dispõem de controlo de inclinação.

Este sistema semi-activo, anunciado como revolucionário, elimina a necessidade de barras estabilizadoras convencionais… e reduz o peso do SUV em mais oito quilos.

Com esta solução, o rolamento da carroçaria é reduzido de forma substancial, mantendo uma postura quase nivelada nas curvas e nas acelerações extremas.

A "colagem" ao alcatrão também sai reforçada, beneficiando o refinamento e o conforto a bordo para os cinco ocupantes.

Como todos os outros modelos da gama, as rodas atrás são direccionais a e o diferencial traseiro é do tipo activo.

Outras alterações estão presentes no chassis auxiliar traseiro com novos braços de suspensão e a cremalheira electrónica da direcção é mais rápida.

A calçar as jantes de 23 polegadas estão pneus Pilot Sport All Season da Michelin.

Se à frente têm as medidas 285/40, atrás são aumentadas para 305/35 pela primeira vez.

A configuração dinâmica da inclinação traseira melhora a aderência, a estabilidade e a tracção para uma resposta mais rápida às acelerações.

Estética a condizer

Sendo o mais poderoso da gama Range Rover, o Sport SV teria de ter uma estética a condizer.

A juntar ao capô em fibra de carbono, no mesmo material está a moldura da grelha e o divisor do pára-choques.

Essa solução é também aplicada nas entradas de ar dianteiras e laterais, sem esquecer o revestimento das ponteiras duplas dos escapes.

O interior ganha bancos específicos em fibra de carbono com encostos de cabeça integrados e símbolos SV iluminados.

Os estofos podem ser em tecido Ultrafabrics derivado de poliuretano e impresso em 3D.

Além de ser 30% mais leve, gera apenas um quarto das emissões de dióxido de carbono na sua produção face aos revestimentos convencionais.

Originais no volante são as patilhas translúcidas com iluminação nas pontas, quando a caixa automática é passada para o modo sequencial.

E, a demonstrar o luxo que reina a bordo, o comando de marchas na consola central é em cerâmica preta, a complementar pormenores em fibra de carbono.

O envolvimento sonoro é assegurado pelo Meridian Signature Sound System, com os 1.430 watts de potência serem distribuídos por 29 altifalantes.

E, para que condutor e acompanhante não se percam no ritmo das canções, os bancos com a solução Body and Soul integram transdutores para passarem as vibrações aos seus corpos.

O primeiro ano de produção do Range Rover Sport SV é dedicado à configuração Edition One.

Desanime-se quem o desejava porque esta versão especial apenas foi vendida por convite a clientes seleccionados… e já está esgotada!

