 Pesquisa
Mais uma solução para as famílias: Kia Seltos chega em Julho

A Kia pode estar a dar cartas na electromobilidade mas nem por isso deixa de lado as motorizações a gasolina, mesmo se contam com apoio eléctrico.

Em causa está o novo Seltos, um SUV compacto que é apenas o segundo modelo da marca mais vendido no planeta, para agora nesta segunda geração apontar às estradas europeias.

Com os seus 4,43 metros de comprimento, o familiar assume as tecnologias por que as propostas mais recentes da construtora são reconhecidas; as encomendas abrem já em Julho mas falta saber os preços das diversas variantes.

Visual bem robusto

Ainda desconhecida no Velho Continente, a segunda geração do Seltos assume a linguagem estilística Opostos Unidos da construtora sul-coreana numa postura mais ampla, com superfícies precisas e formas mais estruturadas.

Essa ideia percebe-se na grelha alargada com a assinatura luminosa Star Map e os puxadores das portas alinhados com a carroçaria para uma melhor aerodinâmica e sofisticação visual.

Atrás são as ópticas verticais a definirem a largura e a estabilidade do SUV, ligadas por uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira.

Colocado num patamar abaixo do Sportage mas alinhado com o actual Niro, estica-se aos 4,43 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,60 de altura.

Interior tecnologicamente refinado

O habitáculo segue as mesmas premissas dos Kia mais recentes, com o tabliê a ser dominado pelos ecrãs de 12,3 polegadas da instrumentação e do multimédia, separados pelo visor de cinco polegadas para o controlo da climatização.

A adoção dum sistema shift-by-wire integrado na coluna de direção liberta espaço na consola central, com os materiais e acabamentos de qualidade a transmitirem modernidade e conforto a bordo.

Um conforto que deverá ser assumido por quem viaja nos bancos traseiros, graças aos 2,69 metros que separam os dois eixos, com a assumpção de carro familiar a confirmar-se nos 536 litros de capacidade da bagageira.

Combustão pura no arranque

Assente na mais recente plataforma K3 em que é construído o Kia K4, o Seltos irá assumir motorizações híbridas e puramente a combustão para o mercado europeu.

A compor a gama está o motor turbo T-GDi de 1.6 litros com 180 cv e 265 Nm, combinado com uma transmissão de dupla embraiagem DCT de sete velocidades ou uma caixa manual de seis relações.

Já o 100% híbrido equipa um bloco atmosférico GDi de 1.6 litros alinhado com uma transmissão automática de dupla embraiagem de seis velocidades.

A variante com tracção dianteira debita 154 cv, enquanto o tracção integral chega aos 178 cv, sendo esta versão e-AWD uma estreia na marca com aquela motorização.

Alimentado por uma bateria de 1,49 kWh, ganha uma função adicional que faz do Seltos o primeiro híbrido do grupo Hyundai a dispor da tecnologia opcional Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

Assistentes mais evoluídos

A construtora avança que o SUV irá oferecer uma condução refinada graças à maior rigidez da carroçaria e ao melhor isolamento acústico, sem esquecer uma afinação de chassis que reforça a resposta da suspensão e direcção.

A apoiar o condutor estará um leque alargado de apoios à condução, como o Highway Driving Assist 2 associado ao Lane Following Assist 2, e o AI Assistant com inteligência artificial generativa para uma interacção mais natural.

A produção do Kia Seltos puramente a gasolina arranca neste segundo trimestre para começar a ser vendido em Julho no nosso país, embora os preços sejam ainda desconhecidos, para depois seguir-se a versão totalmente híbrida.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

KiaKia SeltosSUVhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

BMW iX3 tem versão mais acessível com 635 km eléctricos

BMW iX3 tem versão mais acessível com 635 km eléctricos

Mazda6e Long Range ao mesmo preço da versão Standard Range

Mazda6e Long Range ao mesmo preço da versão Standard Range

BMW Alpina revela ''carta de intenções'' em filme

BMW Alpina revela ''carta de intenções'' em filme

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.