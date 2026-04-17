Mais uma solução para as famílias: Kia Seltos chega em Julho

A Kia pode estar a dar cartas na electromobilidade mas nem por isso deixa de lado as motorizações a gasolina, mesmo se contam com apoio eléctrico.

Em causa está o novo Seltos, um SUV compacto que é apenas o segundo modelo da marca mais vendido no planeta, para agora nesta segunda geração apontar às estradas europeias.

Com os seus 4,43 metros de comprimento, o familiar assume as tecnologias por que as propostas mais recentes da construtora são reconhecidas; as encomendas abrem já em Julho mas falta saber os preços das diversas variantes.

Visual bem robusto

Ainda desconhecida no Velho Continente, a segunda geração do Seltos assume a linguagem estilística Opostos Unidos da construtora sul-coreana numa postura mais ampla, com superfícies precisas e formas mais estruturadas.

Essa ideia percebe-se na grelha alargada com a assinatura luminosa Star Map e os puxadores das portas alinhados com a carroçaria para uma melhor aerodinâmica e sofisticação visual.

Atrás são as ópticas verticais a definirem a largura e a estabilidade do SUV, ligadas por uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira.

Colocado num patamar abaixo do Sportage mas alinhado com o actual Niro, estica-se aos 4,43 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,60 de altura.

Interior tecnologicamente refinado

O habitáculo segue as mesmas premissas dos Kia mais recentes, com o tabliê a ser dominado pelos ecrãs de 12,3 polegadas da instrumentação e do multimédia, separados pelo visor de cinco polegadas para o controlo da climatização.

A adoção dum sistema shift-by-wire integrado na coluna de direção liberta espaço na consola central, com os materiais e acabamentos de qualidade a transmitirem modernidade e conforto a bordo.

Um conforto que deverá ser assumido por quem viaja nos bancos traseiros, graças aos 2,69 metros que separam os dois eixos, com a assumpção de carro familiar a confirmar-se nos 536 litros de capacidade da bagageira.

Combustão pura no arranque

Assente na mais recente plataforma K3 em que é construído o Kia K4, o Seltos irá assumir motorizações híbridas e puramente a combustão para o mercado europeu.

A compor a gama está o motor turbo T-GDi de 1.6 litros com 180 cv e 265 Nm, combinado com uma transmissão de dupla embraiagem DCT de sete velocidades ou uma caixa manual de seis relações.

Já o 100% híbrido equipa um bloco atmosférico GDi de 1.6 litros alinhado com uma transmissão automática de dupla embraiagem de seis velocidades.

A variante com tracção dianteira debita 154 cv, enquanto o tracção integral chega aos 178 cv, sendo esta versão e-AWD uma estreia na marca com aquela motorização.

Alimentado por uma bateria de 1,49 kWh, ganha uma função adicional que faz do Seltos o primeiro híbrido do grupo Hyundai a dispor da tecnologia opcional Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

Assistentes mais evoluídos

A construtora avança que o SUV irá oferecer uma condução refinada graças à maior rigidez da carroçaria e ao melhor isolamento acústico, sem esquecer uma afinação de chassis que reforça a resposta da suspensão e direcção.

A apoiar o condutor estará um leque alargado de apoios à condução, como o Highway Driving Assist 2 associado ao Lane Following Assist 2, e o AI Assistant com inteligência artificial generativa para uma interacção mais natural.

A produção do Kia Seltos puramente a gasolina arranca neste segundo trimestre para começar a ser vendido em Julho no nosso país, embora os preços sejam ainda desconhecidos, para depois seguir-se a versão totalmente híbrida.

Texto: P.R.S.

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