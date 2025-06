Mais refinado: Audi Q3 ''revoluciona-se'' para manter-se no topo

É forte a aposta da Audi no Q3 agora que chega à terceira geração: o SUV compacto apresenta-se com a nova linguagem dos modelos mais recentes da marca dos quatro anéis numa gama composta por soluções motrizes a gasolina e a gasóleo.

O destaque, no entanto, vai para a variante híbrida plug-in com 272 cv de potência graças a uma autonomia eléctrica em redor dos 120 quilómetros.

A nova proposta chega aos concessionários nacionais neste Outono mas as encomendas abrem já no Verão, faltando saber o preço de cada versão.

Robusto e aerodinâmico

Com mais de 2 milhões de unidades vendidas desde o lançamento em 2018, o Audi Q3 tornou-se não apenas uma das referências nos SUV compactos premium mas também um dos pilares do catálogo da Audi.

Embora mantendo praticamente o mesmo tamanho, para manter-se na senda do sucesso, a terceira geração da linha adopta um visual bem mais moderno, logo patente nas ópticas dianteiras em LED mais refinadas, a ladearem uma grelha mais consistente.

Com a nova tecnologia micro-LED nos faróis digitais LED Matrix, é possível um elevado grau de personalização, a que se somam novas funções de iluminação adaptativas de alta resolução.

O desenho da traseira é uma verdadeira "revolução" face ao antecessor, com as ópticas divididas em dois níveis realçadas por uma faixa luminosa a toda a largura, a realçar o novo logótipo retroiluminado.

As linhas bem definidas contribuem para uma melhor eficiência aerodinâmica, patente num coeficiente Cx de 0,30, um número que deverá ser ainda mais baixo na variante Sportback que deverá ser anunciada em breve.

Distinta da gama convencional está a série S line com pára-choques diferenciados e elementos adicionais em cinzento como opção, estando igualmente disponível o pacote Visual Black.

O conjunto é distinguido de série por novas jantes em liga leve de 17 polegadas, que podem aerodinâmicas nas medidas de 19 e 20 polegadas, enquanto a Audi Sport propõe rodas nessas mesmas medidas.

Tudo mudou a bordo

Abertas as portas, a "desorientação" é total para quem conduziu o anterior Q3, tantas são as mudanças no figurino do posto de condução.

O visor da instrumentação e o ecrã multimédia são combinados num painel duplo de 25 polegadas, com opção para o visor head-up, enquanto o infoentretenimento baseado no Android Automotive integra um assistente vocal apoiado por inteligência artificial.

A consola central redesenhada eliminou o selector de marchas, agora disposto numa haste à direita do volante, libertando espaço para o carregador de telemóveis por indução, sem esquecer as quatro portas USB-C à frente e atrás.

Mesmo se cresceu quase 5 cm, para os 4,53 metros de comprimento, a distância entre os dois eixos manteve-se nos 2,68 metros mas sem perder espaço e conforto a bordo como familiar que é.

Menos positivo é a capacidade da bagageira em baixa, descendo de 530 para 488 litros mas que pode ser elevada até aos 575 litros se os bancos traseiros forem totalmente avançados e as costas colocadas na vertical.

Híbrido plug-in para 120 km

Quanto a motorizações, a gama Q3 de terceira geração arranca com o micro híbrido TFSI a gasolina apoiado num bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros, com os 150 cv e 250 Nm passados às rodas dianteiras através da caixa automática S tronic de sete relações.

A mesma transmissão é montada na variante TDI de 150 cv e 360 Nm, obtidos a partir do motor turbodiesel de 2.0 litros, e no TFSI quattro de 265 cv e 300 Nm debitados pelo quatro cilindros de 2.0 litros.

Para quem ainda não aderiu aos 100% eléctricos, é proposto o Q3 e-hybrid equipado com uma bateria de 25,7 kWh brutos para uma autonomia a bater nos 120 quilómetros, sendo ela recarregável de dez a 80% a 26 minutos a 50 kW num posto de corrente contínua.

Em termos dinâmicos, o mesmo motor de 1.5 litros e quatro cilindros mas agora com 177 cv e 250 Nm, alia-se ao propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm, para uns combinados 272 cv e 400 Nm passados ao eixo dianteiro através da caixa S tronic de seis relações.

No campo dos apoios à condução comporta os recursos habituais dos SUV da sua categoria, onde se incluem a velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, e assistência dianteira activa com mudança de direcção.

Menos comuns são recursos opcionais como a mudança automática de faixa para ultrapassagem em auto-estrada e um assistente de emergência que pára o carro na berma se o condutor não responder aos alertas emitidos pelo sistema.

Está ainda capaz de memorizar até cinco manobras de estacionamento, com o novo assistente de marcha à ré a poder memorizar os últimos 50 metros para efectuar a manobra de forma semi-autónoma, uma solução bem útil para manobrar em espaços apertados.

A terceira geração do Audi Q3 tem chegada prevista ao nosso país em Outubro mas, embora ainda sem preços definidos para toda a gama, as encomendas abrem ainda neste Verão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?