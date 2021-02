Carlos Sainz testa Ferrari SF90 Stradale com 'pack' especial

Dias depois de ter testado em pista o SF21, o monolugar da Ferrari para o Mundial de Fórmula 1 desta época, Carlos Sainz estreou-se ao volante de outro modelo da marca ainda mais potente.

O piloto espanhol revelou esta terça-feira alguns detalhes do Ferrari SF90 Stradale de 1.000 cv num vídeo publicado nas InstaStories.

"Vou ensinar-vos como é o meu precioso carro para hoje" brinca Sainz, enquanto mostra o interior, antes de virar a câmara do telemóvel para o seu companheiro de pista.

Ao lado está Charles Leclerc sentado no descapotável SF90 Stradale Spider, pintado num berrante amarelo, indiferente ao frio que se fazia sentir.

Recorde-se que o piloto monegasco protagonizou há poucos meses uma curta-metragem a bordo do hiper desportivo nas ruas vazias de Monte Carlo, tendo como copiloto o príncipe Alberto do Mónaco.

Sainz estreou-se com o super coupé equipado com o pacote Assetto Fiorano, a opção mais desportiva do primeiro híbrido plug-in do construtor italiano, com elementos mecânicos desenvolvidos dos seus modelos de competição.

E, mesmo que fique aquém do desempenho do SF21, o SF90 Stradale promete não decepcionar: acelera dos 0 aos 100 km/hora em apenas 2,5 segundos e atinge 350 km/hora de velocidade máxima.

