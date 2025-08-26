Mais de 850 cv: Super Snake-R é o novo ''veneno'' da Shelby

Para quem via no Ford Mustang GTD de 815 cv o pináculo da potência extrema, esqueceu-se certamente do talento dos técnicos da Shelby para darem ao desportivo um "sabor" ainda mais especial.

Tomando como base o Mustang Dark Horse com os seus "dóceis" 453 cv debitados pelo V8 Coyote de 5.0 litros, o novíssimo Super Snake-R eleva-se aos 850 cv com um visual ainda mais agreste.

A definir a carroçaria widebody em fibra de carbono está um pára-choques frontal imponente, contrastado por um difusor maciço a dar guarida às quatro ponteiras de escape, e por uma asa traseira nada discreta.

Somam-se os aerofólios sobredimensionados, as saídas de ar no capô, a suspensão ajustável, discos de travão ranhurados e pneus Michelin Cup mais largos para "calçarem" as jantes em liga leve de 20 polegadas.

A remoção dos bancos traseiros é a mudança mais significativa a bordo, não apenas para reduzir o peso do desportivo mas também para dar espaço à gaiola de proteção, enquanto à frente os assentos são forrados a pele e Alcantara.

Poderoso quanto baste

Sob o capô encontra-se o V8 de 5.0 litros da família Coyote mas agora equipado com um enorme super compressor Whipple para elevar a potência bem para lá dos 850 cv.

Para os entusiastas do prazer extremo de condução, a Shelby propõe uma transmissão automática de dez velocidades ou uma caixa manual de seis relações.

E mesmo se a preparadora não avança com números precisos do bólide, facilmente deverá atingir os 325 km/hora máximos conseguidos pelo Mustang GTD.

Proposto como edição limitada mas sem ser precisado o número de exemplares, o Super Snake-R arranca nos 224.995 dólares, correspondentes a 193 mil euros ao câmbio actual.

O preço já inclui o Mustang Dark Horse que servirá de base à preparação mas nem sequer vale a pena apressar-se porque toda a "fornada" já está esgotada.

