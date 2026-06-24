Mais de 620 km sem parar em modo XXL: Skoda Peaq até 7 lugares aponta às famílias ''numerosas''

Quatro anos! Quatro longos anos de espera para a Skoda "transfigurar" o Vision 7S Concept no maior e mais espaçoso SUV que alguma vez produziu… alimentado a electrões!

E é ambiciosa a visão da insígnia checa, como já o nome do protótipo indicava, com este Peaq de cinco ou sete lugares a acompanhar a actual oferta constituída pelo urbano Epiq, e pelos mais estradistas Elroq e Enyaq.

Uma certeza é que o visual afirmativo por fora, o espaço XXL a bordo e a autonomia própria para viagens de longo curso, fazem deste SUV uma proposta muito convidativa para as famílias que ainda não aderiram à electromobilidade.

Solidez moderna

Estilo é o que não falta ao novíssimo Skoda Peaq ao prosseguir a linguagem minimalista Modern Solid, logo patente nas linhas depuradas que o distinguem, reforçadas pelas ópticas à frente e atrás com uma assinatura luminosa em forma de T.

Com os seus 4,87 metros de comprimentos por 1,66 de altura e 1,87 de largura, é também o primeiro modelo de sempre da Skoda a integrar um tejadilho panorâmico com controlo opacificante.

As estreias não se ficam por aqui porque o SUV é também o primeiro com puxadores embutidos nas portas que, a somar a vários elementos optimizados como as jantes de 19 a 21 polegadas, providenciam um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,249.

Lounge a bordo

Massivo por fora mas com um interior espaçoso ao estilo dum lounge, graças aos 2,97 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a chegar aos 935 litros de capacidade na versão equipada com cinco lugares.

Já a variante para sete ocupantes propõe "apenas" 299 no porta-bagagens mas extensível até aos 890 com a terceira fila rebatida, somando-se ainda um espaço de 37 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento eléctrico.

Com um interior "espacial" quanto baste, o posto de condução é definido por um painel de instrumentos de dez polegadas, separado dum ecrã multimédia vertical de 13,6 polegadas, que é uma novidade na Skoda.

A suportá-lo está um novo sistema de infoentretenimento baseado em Android, com o conjunto a ser complementado por um visor head-up de realidade aumentada, e por uma série de controlos físicos para comandar a climatização ou o volume do rádio.

Os materiais usados no habitáculo são de qualidade, assim como os acabamentos, com a insígnia checa a destacar a ausência de pele animal e a integração de mais de 50 quilos de elementos reciclados.

Duas baterias para três motorizações

Com chegada prevista para o início de 2027 mas ainda sem preços definidos (na Alemanha começa nos 49.900 euros), o Skoda Peaq será proposto com baterias de 63 ou 91 kWh, com a maior a "prometer" uma autonomia superior a 620 quilómetros.

O acumulador mais pequeno alimenta a versão Peaq 60 de tracção traseira para 440 quilómetros, com os seus 150 kW (210 cv) e 350 Nm a cumprirem a "corrida" dos zero aos 100 km/hora em 8,6 segundos para uma velocidade de ponta de 160 km/hora.

Também com tracção posterior está o Peaq 90, a acolher a bateria de maior capacidade para alimentar um propulsor de 210 kW (286 cv) e 545 Nm.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora cumprem-se em 7,1 segundos, com a autonomia combinada a ultrapassar os 620 quilómetros.

No Peaq 90x de tracção integral a distância "baixa" para 610 quilómetros, apesar dos dois motores debitarem 220 kW (299 cv) para os zero aos 100 km/hora se fazerem em 6,7 segundos; a velocidade máxima em ambos está trancada nos 180 km/hora.

Os carregamentos de dez a 80% fazem-se em menos de 30 minutos, até 165 kW DC para a bateria mais pequena, e até 180 kW DC na de maior capacidade, sem esquecer a operação em corrente alternada a 11 kW.

Assistentes de última geração

A ajudar o condutor está um leque alargado de assistentes, sendo os Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist e Side Assist de série, e opcionais os Travel Assist 3.0, Intelligent Park Assist e Top Area View 360° com visão 3D "transparente" da carroçaria.

A condução em cidade é ainda mais facilitada com o modo One Pedal, permitindo que o SUV chegue à imobilização total enquanto recupera energia, função essa que também pode ser activada nas patilhas do volante exclusivas na variante Sportline.

Equipa também o carregamento bidireccional V2L para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos, e suporta a função Vehicle-to-Home (V2H) para fornecer energia a edifícios quando combinado com um carregador próprio para o efeito.

Sportline mais arrojado

A complementar a gama desde o lançamento está a versão Sportline, distinta dos "irmãos" mais convencionais pelos elementos exteriores em preto brilhante e pela exclusiva (mas opcional!) pintura bicromática com o tejadilho em preto.

De série são os faróis full LED Matrix e a faixa Light Band dianteira iluminada, enquanto o habitáculo adopta uma configuração integralmente em preto, com bancos desportivos com apoios de cabeça integrados e volante desportivo de três raios.

Esta linha mais desportiva pode combinar-se com todas as motorizações, além dos pacotes de equipamento e de opções independentes, estando as soluções Convenience e Tech incluídas de série, assim como o Sun Set com vidros escurecidos.

Texto: P.R.S.

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