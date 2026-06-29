Mais de 600 km eléctricos: Jeep Compass ganha versões 4xe e Long Range

O Jeep Compass acaba de alargar a gama com duas novas variantes totalmente eletrificadas face às actuais versões micro híbrida, híbrida plug-in e 100% eléctrica.

Na calha está um 4xe de 276 kW (375 cv) com tracção integral, acompanhado dum Long Range com tracção dianteira, prometendo ambos uma autonomia combinada superior a 600 quilómetros.

As encomendas já estão abertas, mas só os preços estão definidos para a versão com quatro rodas motrizes; as primeiras entregas acontecem no início do próximo ano.

Potência fora de estrada

O Compass 4xe segue a tradição "todo o terreno" da Jeep com uma versão de tracção total mas, ao contrário dos "primos" Opel Grandland AWD e Peugeot e-3008 e e-5008 Dual Motor 4x4 da Stellantis, adopta um propulsor traseiro mais potente.

São 132 kW (179 cv) face aos 83 kW (113 cv) debitados naqueles modelos, o que significa mais 50 cv numa potência combinada de 276 kW (375 cv), com a bateria de 96,1 kWh líquidos a permitir mais de 600 quilómetros antes de parar para recarregar.

A ligação do motor posterior a um redutor de 14:1 permite passar até 3.100 Nm nas rodas traseiras, para a máxima tracção nas situações mais exigentes, sendo capaz de subir pendentes de 20% sem qualquer acção nas rodas dianteiras.

Decorações específicas

A reforçar as diferenças face aos SUV francês e alemão estão atributos específicos para aventuras "fora de estrada", como são exemplos os pára-choques redesenhados com elementos pretos moldados para proteger a pintura contra impactos de pedras.

A geometria off-road foi igualmente refinada, com ângulos de ataque de 28°, ventral de 17° e saída de 31°, com a suspensão elevada em 10 mm a permitir passagens a vau até 48 cm de profundidade.

O interior também foi revisto com revestimentos mais duráveis, como o poliuretano, sem esquecer os tapetes de borracha para protegerem o piso, e as costas dos bancos traseiros com uma superfície resistente a riscos.

Long Range com 674 km

Lançada foi também a versão Long Range do Compass apoiado num motor de 170 kW (231 cv) montado no eixo dianteiro, para uma autonomia estimada em 674 quilómetros com o acumulador de 96,3 kWh.

Os recarregamentos de dez a 80% da capacidade da bateria fazem-se em redor dos 27 minutos para todas as variantes eléctricas do SUV a uns máximos 160 kW DC.

A condução semi-autónoma de nível 2 e o sistema Selec-Terrain da Jeep são de série em todas as versões, com esta solução no 4xe a permitir seleccionar os modos de condução Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e 4WD Lock.

Ainda sem preços definidos para o Compass Long Range, a sua contraparte 4xe é proposta a partir dos 55.750 euros, mas com o acabamento Upland a começar nuns promocionais 48.750 euros, e o Overland a arrancar nos 52.250 euros.

Texto: P.R.S.

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