Mais barulho: Lamborghini Temerario ganha escape Akrapovič em titânio

Para quem ficou "desiludido" com o barulho debitado pelo V8 biturbo do híbrido Temerario Coupé, a Lamborghini encontrou a solução ideal para ensurdecer os ouvidos dentro e fora do super desportivo.

Em causa está um novo sistema de escape em titânio, desenvolvido em parceria com a Akrapovic, para amplificar a forte personalidade acústica daquele motor.

O sistema viu a geometria e o visual alterados face ao original ao ganhar ponteiras de maior diâmetro, colectores personalizados e um silenciador feito sob medida para optimizar o fluxo dos gases de escape.

Um isolamento abrangente reduz a transferência de calor em áreas com temperatura elevada, enquanto especialistas em NVH (ruído, vibração e aspereza) calibraram o sistema para realçar frequências específicas.

O resultado final é um perfil sonoro que evolui dos tons graves a baixas rotações, para uma assinatura acústica incisiva à medida que se aproxima das 10.000 rotações por minuto.

Mais leve do que a solução original em 12%, o novo sistema de escape em titânio da Akrapovic é proposto através da linha Accessori Original da Lamborghini.

A sua estreia no Temerario Coupé antecede a introdução da primeira variação desta linha, que muito provavelmente será o descapotável Spyder.

Texto: P.R.S.

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