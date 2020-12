Magia do Natal: motorista da Uber decora carrinha a preceito

Não faltam ideias originais aos motoristas da Uber para assinalarem a quadra natalícia.

O exemplo mais recente vem do Canadá, e mostra como uma Dodge Grand Caravan foi decorada a preceito.

"Conduzo pela Uber em Toronto, com uma carrinha acessível para cadeiras de rodas", explica a jovem. "Queria mostrar-vos como a decorei para esta quadra. E tenham um feliz Natal!".

A ideia tem encantado os seus clientes, ao ponto de uma menina de sete anos, que viajava com a mãe, se ter recusado a sair deste "trenó" do Pai Natal muito especial, como a condutora explicou ao diário britânico The Sun.

