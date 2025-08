M3 CS Touring é a carrinha BMW mais rápida de sempre em Nürburgring

A BMW continua a bater recordes a seu bel prazer no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife: agora foi a vez da M3 CS Touring cumprir a volta mais rápida ao circuito incrustado nas montanhas de Eifel.

Com um tempo de 7:29.490 minutos, a carrinha é agora a mais rápida de sempre nesta linha da marca germânica, decalcando o tempo conseguido em Abril pelo compacto desportivo BMW M2 CS, com uns mais velozes 7:25.534 minutos.

Os dois equipam o mesmo seis cilindros em linha de 3.0 litros com tecnologia BMW M TwinPower Turbo mas a M3 CS Touring debita 551 cv, com o M2 CS a baixar essa potência para os 530 cv, mas com ambos a manter os mesmos 650 Nm.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?