Luxo extremo: conheça o salão de visitas Bentley Bentayga EWB

Se lhe falta espaço a bordo no actual Bentley Bentayga, não esmoreça: a insígnia britânica revelou esta terça-feira a variante EWB.

O significado da sigla é esclarecedora: Extended Wheelbase, correspondente ao nosso Distância Alargada entre Eixos.

Sim, o SUV de luxo cresceu (e muito) e, contra os 5,14 metros de comprimento que possui, a nova variante passou a ter 5,32 metros.

Viajar como num avião

Esse crescimento também se reflecte dentro do habitáculo, concebido para proporcionar o maior conforto possível aos ocupantes dos bancos traseiros, batendo de forma radical a concorrência mais directa.

A distância entre eixos aumentou 18 centímetros, passando de três para 3,18 metros de comprimento.

Único senão? Ao contrário do SUV convencional, que pode ser configurado para quatro, cinco ou sete lugares, este Bentayga EWB apenas admite três configurações para quatro ou cinco ocupantes.

A primeira tem dois bancos individuais, enquanto as outras duas opções podem ter três mas com uma diferença assinalável.

Uma dessas duas opções tem um quadrado central projectado para uma utilização ocasional, com a marca a referir-se mesmo à solução como um 4 + 1.

O tratamento principesco aos ocupantes é assegurado pelos novos bancos Airline, que a Bentley afirma serem os mais avançados alguma vez instalados num automóvel.

Para além dos seus 22 níveis de regulação, com reclinações até 40 graus, são os primeiros a incorporarem, a nível mundial, funções automáticas de climatização e de ajuste à postura de cada ocupante.

A tecnologia neles integrados permite descortinar a temperatura dos ocupantes e a humidade da superfície para depois decidir qual o melhor nível de bem-estar térmico.

Os bancos dispõem ainda de sensores que medem e executam até 177 pequenas correcções em seis zonas de pressão, para reduzir a fadiga em viagens longas.

Há também um apoio para os pés do passageiro que não está atrás do motorista, enquanto os apoios central e das portas para os braços são aquecidos.

Personalizações infinitas

O luxo e o conforto de um modelo tão exclusivo como este Bentayga EWB – são quase infinitas as opções de materiais e de personalizações – podem ser reforçados com outros itens inesperados.

Atente-se, por exemplo, num pequeno frigorífico para uma garrafa de 750 ml e dois copos de cristal Cumbria, que se coloca entre os dois bancos traseiros.

Também o sistema de iluminação em LED – 12 em cada porta da frente e 22 em cada uma da traseira –, baptizado como Bentley Diamond, passa a luz por pequenas perfurações na pele com 1 mm de diâmetro.

A intensidade e o tom luminosos são regulados através do ecrã táctil de infoentretenimento, com os ocupantes dos bancos traseiros a poderem fazê-lo através de um visor táctil remoto, também com outras funcionalidades.

Não se pense que a Bentley apenas precisou de "esticar" a plataforma do existente Bentayga para conseguir a variante EWB.

Puro engano já que foram necessário criar 2.500 novos componentes, com as alterações mais visíveis nas portas traseiras, que são mais longas, e no novo piso do SUV.

Já o tejadilho panorâmico foi recuado 125 mm para se estender até aos bancos detrás, e em estreia num Bentley estão as portas traseiras que se fecham "sozinhas" com um simples toque num botão.

Duas linhas de equipamento

Para facilitar as manobras de um SUV que ultrapassa largamente os cinco metros de comprimento, o Bentayga EWB dispõe de um sistema de direcção nas rodas traseiras com um ângulo de viragem até 11,8 metros.

E quanto a motorizações? De fora ficou o bloco W12 de 6.0 litros, assim como a variante híbrida plug-in com o motor V6.

A motorizá-lo está "apenas" o conhecido motor V8 biturbo de 4.0 litros com 550 cv de potência e 770 Nm de binário máximos, aliado a uma caixa automática de oito relações.

Mesmo assim, as prestações são excitante quanto bastem: 4,5 segundos para disparar dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 290 km/hora.

São dois os níveis de equipamento propostos no lançamento do Bentley Bentayga EWB para o último trimestre deste ano.

A linha Azure comporta jantes em liga leve de 22 polegadas com dez raios, a que se juntam detalhes cromados na carroçaria e logótipos específicos.

Outros recursos compreendem bancos com acolchoamento exclusivo, luz ambiente, volante aquecido e um leque alargados de sistemas de apoio à condução.

Já à linha First Edition são acrescentados o sistema de iluminação Bentley Diamond, detalhes metalizados nas aplicações em madeira, sistema de som Naim e luzes LED de boas-vindas.

A reforçar a sua exclusividade estão bordados, inserções e logótipos próprios que diferenciam esta variante.

